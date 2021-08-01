黑白集／羽球成新國球 專屬競技館跟上了嗎

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟（後）和李洋（前）31日晚在東京奧運羽球男雙金牌戰，成功拍落中國組合，為台灣拿下奧運羽球項目首金。（中央社）

中華隊在東京奧運 已拿下歷屆最多獎牌，並可望繼續創新高。今年更是台灣羽球 風光年，不僅世界排名第三的男雙王齊麟、李洋率先創下奧運奪金紀錄，世界球后戴資穎1日也將繼續搶金。就像麟洋兩人闖進決賽後寫下「我台灣人我驕傲」、「我來自台灣」被更多世人看見，體壇正是如此：唯有成績才是大聲的本錢。

近幾年許多運動協會因扯選手後腿或成績不佳等原因遭到口誅筆伐，協會甚至被諷為「邪會」，但羽球協會卻翻身有成。這除歸功於戴資穎、李洋、王齊麟、周天成等選手的傑出表現外，也應與羽壇人事更迭有關。

羽協曾接連爆發戴資穎球鞋爭議等影響選手權益事件，並在國民體育法修法前夕疑為鞏固舊勢力執意改選理監事，卻上演大驚奇選出首位選手出身的理事長張國祚，他為貼近選手還邀請戴資穎參選運動員理事並高票當選，更希望羽球能成為台灣的國球。

台灣羽球近年來在國際賽場上表現優異，在東京奧運更拿下史上最佳成績。選手在奧運開花結果當然要靠自身努力，但協會及政府是否有「從選手角度出發」的改革與作為也是重要因素。隨著羽球選手揚威世界，樂見台灣運動人口達300萬的羽球成為名實相副的「新國球」，只不知戴資穎等心心念念、屬於政府作為的羽球專屬競技館，是否能跟得上腳步？