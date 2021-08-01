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奪49人命…太魯閣號懇談會 家屬嗆交長：永難感同身受

記者葉冠妤、侯俐安／台北1日電
台鐵舉行太魯閣號事故第二次懇談會，罹難者家屬會後受訪時無奈表示，台鐵懇談會缺乏誠意。（記者曾原信／攝影）
台鐵舉行太魯閣號事故第二次懇談會，罹難者家屬會後受訪時無奈表示，台鐵懇談會缺乏誠意。（記者曾原信／攝影）

台鐵太魯閣號事故將滿四個月，交通部昨召開家屬第二次懇談會，會中卻砲聲隆隆，初開場十分鐘左右，就有家屬不耐開嗆不是來聽簡報，也有不少家屬抱怨台鐵關懷作法欠缺專業，有家屬含淚說，事故後接過兩次台鐵電話，開口就是問要不要和解，「這叫關懷嗎？」甚至怒嗆交通部長王國材，「你們永遠也沒辦法感同身受」。

面對家屬的怒火，王國材則當場承諾將成立專案，由交通部主秘帶隊一一訪視家屬，和解書也不會只有一個版本，可以依照家屬的需求再討論修改。

太魯閣號事故奪走49條人命，昨懇談會長達三小時，家屬從走進台鐵大門就被掀開傷疤，長桌上的簽到簿上，是一長串罹難者名單，家屬須在往生家人下方簽名，看了心裡就一陣悵然。

隨後懇談會開始，由台鐵官員先簡報，不料不到十分鐘就遭家屬打斷，質疑「今天來不是聽你報告」；家屬團體發言人王薇君也「提醒」王國材，不要再說自己感同身受，何況從事故以來，交通部對家屬各種荒腔走板的行徑，都讓家屬不斷受到傷害，「真的不要再說感同身受了」。

罹難者家屬陳先生會後表示，浪費三個多小時，不知重點在哪，最痛心的是聽到台鐵局副局長陳仕其曾說台鐵很安全，坐了幾千次台鐵都沒出事，聽在他耳裡，情何以堪。

有家屬強調，出面不是為了錢，而是不希望再有下一個人跟他們一樣，他要求台鐵將改革納入和解但書，台鐵卻遲遲不願列入。

王國材會後表示，懇談會上聽到很多家屬抱怨關懷員處理得不夠細膩，他允諾將專案處理，指派交通部、台鐵局主管階層一一拜訪家屬，把家屬的問題與需求帶回來；只要家屬希望他親自主持懇談會，他就來主持。

此外，王國材說，原本有一個公版和解書，但承諾可依家屬需求協調和解書內容，已簽署的23位家屬也可再修改、討論；交通部未來每三個月會在網站上公布改革進度，讓所有家屬、社會大眾知道改革進度。

不過昨與會的多名立委都認為，交通部、台鐵局表現不及格、不到位，接下來將組成跨黨派台鐵改革監督小組，持續追查改革進度、期程。

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