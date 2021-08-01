社工、助理聯手綑綁毆打 教養院生疑遭虐死

苗栗縣造橋鄉德芳教養院爆發身障院生遭虐致死案，李姓院生遭社工持鐵管毆傷，送醫不治，檢方將解剖釐清死因。（圖：民眾提供）

苗栗縣造橋鄉私立德芳教養院爆發院生遭虐致死案。一名28歲患有自閉症的李姓院生，三天前在院內疑遭林姓社工及賴姓助理員綑綁，持鐵管毆打成傷，送醫不治，檢方偵訊調查後，命兩人各以10萬元台幣（下同，約3540美元）交保，將解剖釐清死因；縣府社會處認為院方管理失當、未善盡保護監管責任，裁罰30萬元並勒令停業。

死者母親昨天和家人趕到院內招魂，並泣訴說，「我那麼信賴你們，上次身體明明有瘀青，卻騙說是自己撞的」，要求院方給個交代；目前院內11名院生經轉介，已安置到其他教養機構。

死者母親說，兒子到教養院已八年，上月29日接到院方通知，說兒子突然失去意識，由院內人員送醫，她還來不及趕到醫院，就接獲兒子死訊，她認為死因不單純，與警方觀看院內監視器，發現兒子遭院內人員掐脖子拖進房間，還聽到被打的聲音。

監視畫面顯示，這期間兒子一度跑出房間，但身上竟有繩子綑綁，隨即又被拖回房內，等再次現身影像時，已是昏迷坐輪椅被送醫，到醫院時發燒到40.5度，昏迷指數 僅剩三，醫護人員發現兒子身上有多處新、舊瘀傷，臀部有大面積瘀青，通報警方調查。

據調查，死者上周四下午疑遭院內人員以空心鐵管、按摩板毆打，失去意識送醫不治，涉案的林男、賴男在調查時，聲稱因死者情緒躁動不服管教，才動手打屁股、腳部，其中一人說只打了七、八下，另一人承認打了數十下，檢方8月6日將解剖釐清死因。

李母昨天由家人陪同招魂，要進入院區時還一度遭阻攔，家屬後來進入院內案發處招魂，一擲就獲聖筊，李母傷心難過說，「兒子很想早點離開這個可怕的地方」，指控院方推卸隱瞞真相，要求給個交代。院方昨天大門深鎖，未對外提出說明。