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台灣「國家音樂廳」重開首場音樂會 呂紹嘉獻最後一次

記者陳宛茜／台北報導
呂紹嘉接受獻花後轉身對台上的NSO夥伴與台下的觀眾深深一鞠躬。（記者陳宛茜／攝影）
呂紹嘉接受獻花後轉身對台上的NSO夥伴與台下的觀眾深深一鞠躬。（記者陳宛茜／攝影）

防疫三級警戒28日降至二級，表演場館也正式開館迎客。國家音樂廳開館後首場音樂會「呂紹嘉&NSO：《深刻．如歌》」昨晚(31日)登場。這是台灣實施三級警戒後第一場實體演出的國家級音樂會，也是呂紹嘉以藝術顧問身分指揮NSO國家交響樂團的最後一場音樂會。

音樂會結束後聽眾掌聲如雷、大喊「安可」，呂紹嘉卻意外未加碼演奏安可曲，也未致詞發表臨別感言，接受獻花後轉身對台上的NSO夥伴與台下的觀眾深深一鞠躬，展現其謙遜氣度。

此場音樂會採同步線上直播，並由愛樂電台主持人邢子青擔任線上直播音樂會主持人。包括文化部長李永得、文化部次長蕭宗煌、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、兩廳院藝術總監劉怡汝皆出席。

音樂會僅70分鐘演奏四首曲目，精緻而深刻。從巴洛克風、歡快展技的的葛利格 「霍爾堡組曲」、優雅抒情的柴科夫斯基「如歌的行板」、情感濃烈的馬勒「第五號交響曲」稍慢板樂章，到輝煌燦爛的艾爾加「序奏與快板」。

包括呂紹嘉在內，台上音樂家均戴上NSO設計的「繽紛交響口罩」；李永得、朱宗慶等人也戴上此一口罩呼應。台下觀眾採間隔座，主辦單位規劃的五百席位幾乎全滿。

呂紹嘉接受獻花後轉身對台上的NSO夥伴與台下的觀眾深深一鞠躬。（記者陳宛茜／攝影...
呂紹嘉接受獻花後轉身對台上的NSO夥伴與台下的觀眾深深一鞠躬。（記者陳宛茜／攝影）

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