東奧男雙羽球搶首金 麟洋拚到最後一刻

羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟(後)、李洋(前)在東京奧運四強賽獲勝後,激動地慶祝勝利,他們將力拚金牌。(路透)

被寄予厚望的中華羽球 隊,昨天接棒傳佳音,「世界球后」戴資穎先以14:21、21:18、21:18力退泰國對手依瑟儂,逆轉闖進四強;男雙世界排名第三的「麟洋配」再以21:11、21:10擊敗三屆世錦賽奪冠的印尼傳奇組合阿山/塞提阿萬,金牌戰門票到手。他們今晚7時30分的男雙金牌戰,將對決大陸組合李俊慧/劉雨辰。

「麟洋配」闖金牌戰,獎牌成色至少從銀牌起跳,且是中華羽球隊第一面奧運 獎牌,兩人直呼不可置信,沒想到能締造「破天荒」紀錄。

李洋2018年雅加達亞運和前搭檔李哲輝打下銅牌,隔年初轉到土地銀行和王齊麟合作,兩名國中同學目標就是東奧;李洋透露,追夢過程要承受許多流言蜚語,轉隊、換搭檔就像「賭人生」,如今締造台灣 羽壇新頁,最感謝的就是搭檔王齊麟、教練陳宏麟和土地銀行。

賽後李洋和王齊麟都在個人臉書貼出國旗,李洋表示,「我是李洋!我金門人我驕傲,我台灣人我驕傲,謝謝大家,今晚,把這份喜悅與感動與大家分享,我們會繼續努力,往最後一個目標大步邁進。」李洋也用英文寫出,I am Lee Yang, I am from Taiwan。

王齊麟則說:「現在,我只想大聲的告訴大家,我叫王齊麟,我來自台灣,Unbelievable。」

王齊麟一早也在臉書發文,稱「睡一覺起來確定我不是在做夢了!從來沒有想過奧運男雙的最後一天賽事,我們還能站在場上!」並誓言今晚將用盡全力,毫無保留的拚到最後一刻。許多網友湧入留言,替麟洋配加油打氣。

昨天先登場的小戴,和依瑟儂過去都有「天才少女」稱號,兩人從2010年首度碰頭至今,昨天剛好是第30度對決;小戴雖以14:21讓出首局,第二局又陷入10:14落後,但一波連七分攻勢要回優勢,最終連兩局以21:18拿下,逆轉取得四強門票,也讓依瑟儂忍不住抱著教練痛哭。

生涯大賽冠軍獨缺奧運的戴資穎,東奧圓夢旅程也持續推進,今天下午5點50分的女單四強賽將碰上印度好手辛德胡;小戴里約奧運16強止步就是敗在辛德胡拍下,今天要上演復仇戲碼,力拚金牌戰門票。