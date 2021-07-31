東奧男雙羽球搶首金 麟洋拚到最後一刻

羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟（後）、李洋（前）在東京奧運四強賽獲勝後，激動地慶祝勝利，他們將力拚金牌。（路透）

被寄予厚望的中華羽球 隊，昨天接棒傳佳音，「世界球后」戴資穎先以14：21、21：18、21：18力退泰國對手依瑟儂，逆轉闖進四強；男雙世界排名第三的「麟洋配」再以21：11、21：10擊敗三屆世錦賽奪冠的印尼傳奇組合阿山／塞提阿萬，金牌戰門票到手。他們今晚7時30分的男雙金牌戰，將對決大陸組合李俊慧／劉雨辰。

「麟洋配」闖金牌戰，獎牌成色至少從銀牌起跳，且是中華羽球隊第一面奧運 獎牌，兩人直呼不可置信，沒想到能締造「破天荒」紀錄。

李洋2018年雅加達亞運和前搭檔李哲輝打下銅牌，隔年初轉到土地銀行和王齊麟合作，兩名國中同學目標就是東奧；李洋透露，追夢過程要承受許多流言蜚語，轉隊、換搭檔就像「賭人生」，如今締造台灣 羽壇新頁，最感謝的就是搭檔王齊麟、教練陳宏麟和土地銀行。

賽後李洋和王齊麟都在個人臉書貼出國旗，李洋表示，「我是李洋！我金門人我驕傲，我台灣人我驕傲，謝謝大家，今晚，把這份喜悅與感動與大家分享，我們會繼續努力，往最後一個目標大步邁進。」李洋也用英文寫出，I am Lee Yang, I am from Taiwan。

王齊麟則說：「現在，我只想大聲的告訴大家，我叫王齊麟，我來自台灣，Unbelievable。」

王齊麟一早也在臉書發文，稱「睡一覺起來確定我不是在做夢了！從來沒有想過奧運男雙的最後一天賽事，我們還能站在場上！」並誓言今晚將用盡全力，毫無保留的拚到最後一刻。許多網友湧入留言，替麟洋配加油打氣。

昨天先登場的小戴，和依瑟儂過去都有「天才少女」稱號，兩人從2010年首度碰頭至今，昨天剛好是第30度對決；小戴雖以14：21讓出首局，第二局又陷入10：14落後，但一波連七分攻勢要回優勢，最終連兩局以21：18拿下，逆轉取得四強門票，也讓依瑟儂忍不住抱著教練痛哭。

生涯大賽冠軍獨缺奧運的戴資穎，東奧圓夢旅程也持續推進，今天下午5點50分的女單四強賽將碰上印度好手辛德胡；小戴里約奧運16強止步就是敗在辛德胡拍下，今天要上演復仇戲碼，力拚金牌戰門票。