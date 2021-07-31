朋友睡旁邊 議員助理竟想性侵他女友

王姓男子酒後不顧友人睡在一旁，全裸壓在友人女友身上，親吻胸部並磨蹭下體，一、二審依乘機性交未遂罪判刑一年十月，最高法院駁回上訴定讞。（本報資料照片）

擔任台北市議員助理的男子王姓男子酒後不顧友人睡在一旁，全裸壓在友人女友身上，親吻胸部並磨蹭下體，女方嚇醒尖叫，事後吞藥企圖輕生，一、二審依乘機性交未遂罪判刑一年十月，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，王2018年9月28日凌晨和友人、友人女友先到台北市林森北路某酒店喝酒，再到KTV續攤，直到清晨6時許結束，他表示喝醉無法自行返家，希望可以在女方租屋處休息。

女方認為王是男友朋友而不疑有他，答應讓王一起到套房休息，女方拿備用棉被讓王在沙發上休息，自己則和男友睡在床上。

王同日上午8時許脫去上衣和內褲，繞到女方睡覺的那一側床邊，趴在只穿上衣、下半身赤裸的女方身上，將女方衣服拉下肩膀、露出胸部，開始親吻胸部，再以生殖器磨蹭女方下體。

女方驚醒尖叫，身旁的男友也被吵醒，王才停手向友人聲稱「只是玩玩而已」。女方數日後不堪精神壓力吞藥企圖輕生，被送醫救治，報警處理。

王否認犯行，供稱他當時喝醉了，醒來發現自己全裸趴在女方身上，他沒有要性侵 的意思。但法院根據證人說法、卷內證據等，認為女方說法無矛盾，且和王無恩怨，沒有構陷入罪的動機。

再者，若王因酒醉無意識想上床睡覺，依常理應就近從友人躺的那側上床，豈會全裸、不驚擾友人狀況下趴在女方身上？

法院認為，王只為滿足一己獸慾，利用女方酒後熟睡之際犯案，欠缺尊重性自主權的觀念，且犯後矢口否認、飾詞狡辯，態度不佳，但考量他已賠償女方台幣20萬元（約7000美元）達成和解，一、二審均依依乘機性交未遂罪判一年十月一年十月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。