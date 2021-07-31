我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

朋友睡旁邊 議員助理竟想性侵他女友

記者林孟潔／台北31日電
王姓男子酒後不顧友人睡在一旁，全裸壓在友人女友身上，親吻胸部並磨蹭下體，一、二審依乘機性交未遂罪判刑一年十月，最高法院駁回上訴定讞。（本報資料照片）
王姓男子酒後不顧友人睡在一旁，全裸壓在友人女友身上，親吻胸部並磨蹭下體，一、二審依乘機性交未遂罪判刑一年十月，最高法院駁回上訴定讞。（本報資料照片）

擔任台北市議員助理的男子王姓男子酒後不顧友人睡在一旁，全裸壓在友人女友身上，親吻胸部並磨蹭下體，女方嚇醒尖叫，事後吞藥企圖輕生，一、二審依乘機性交未遂罪判刑一年十月，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，王2018年9月28日凌晨和友人、友人女友先到台北市林森北路某酒店喝酒，再到KTV續攤，直到清晨6時許結束，他表示喝醉無法自行返家，希望可以在女方租屋處休息。

女方認為王是男友朋友而不疑有他，答應讓王一起到套房休息，女方拿備用棉被讓王在沙發上休息，自己則和男友睡在床上。

王同日上午8時許脫去上衣和內褲，繞到女方睡覺的那一側床邊，趴在只穿上衣、下半身赤裸的女方身上，將女方衣服拉下肩膀、露出胸部，開始親吻胸部，再以生殖器磨蹭女方下體。

女方驚醒尖叫，身旁的男友也被吵醒，王才停手向友人聲稱「只是玩玩而已」。女方數日後不堪精神壓力吞藥企圖輕生，被送醫救治，報警處理。

王否認犯行，供稱他當時喝醉了，醒來發現自己全裸趴在女方身上，他沒有要性侵的意思。但法院根據證人說法、卷內證據等，認為女方說法無矛盾，且和王無恩怨，沒有構陷入罪的動機。

再者，若王因酒醉無意識想上床睡覺，依常理應就近從友人躺的那側上床，豈會全裸、不驚擾友人狀況下趴在女方身上？

法院認為，王只為滿足一己獸慾，利用女方酒後熟睡之際犯案，欠缺尊重性自主權的觀念，且犯後矢口否認、飾詞狡辯，態度不佳，但考量他已賠償女方台幣20萬元（約7000美元）達成和解，一、二審均依依乘機性交未遂罪判一年十月一年十月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

性侵

上一則

新聞評論／紓困振興砸大錢 都在興利「綠友友」

下一則

郭台銘喊話：奧運金牌發1億元台幣 破紀錄再加碼

延伸閱讀

石智勇東奧奪金喊娶 女友高7公分 讚他是暖男

石智勇東奧奪金喊娶 女友高7公分 讚他是暖男
涉性侵青少年 前樞機主教麥卡瑞克8月受審

涉性侵青少年 前樞機主教麥卡瑞克8月受審
棒球迷滿場觀眾下求婚 女友倉皇逃走 畫面放送全世界

棒球迷滿場觀眾下求婚 女友倉皇逃走 畫面放送全世界
聖地牙哥華人按摩師 涉性侵2女客被捕

聖地牙哥華人按摩師 涉性侵2女客被捕

熱門新聞

台積電成立近35年來，製造事業的主要重心幾乎都放在台灣，如今迫於地緣政治的壓力，不得不開始往歐、美甚至日本設立據點。(路透)

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

2021-07-27 15:35
台灣新冠疫情趨緩，疫情警戒7月27日起降為2級，桃園市一間連鎖咖啡店開放內用，並在桌上放置隔板，民眾戴口罩保持安全距離。中央社

台灣再度擊退新冠疫情 美媒歸功5大原因

2021-07-29 15:46
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

2021-07-23 02:20
前總統李登輝辭世將滿一周年。他生前最疼愛的孫女李坤儀（右），日前產下第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。本報資料照片

辭世周年／李登輝外曾孫改姓 日後涉足政壇埋伏筆？

2021-07-25 17:46
核二廠2號機昨天清晨發生反應爐急停事件，經調查為人為疏失。 圖／報系資料照片

台灣核2廠2號機急停 調查結果：員工挪動椅子不慎壓到

2021-07-27 15:26
彭博資訊報導，今年台灣的新冠疫情急劇升高，數據顯示，台灣的死亡病例不尋常地高。路透

彭博：台灣新冠患者死亡率偏高 源於掉以輕心

2021-07-26 06:40

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見