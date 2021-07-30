「從地獄爬回來」 中華黃金羽球男雙麟洋搶金牌戰門票

台灣羽球黃金男雙王齊麟（左）與李洋（右）在東京奧運擊敗地主組合闖進四強，成為台灣史上第一組晉級奧運四強的羽將。（特派記者余承翰／東京攝影）

東京奧運羽球 場上，中華隊「黃金男雙」王齊麟／李洋關關難過關關過，昨天在八強賽告捷，闖進四強已突破隊史最佳成績，今天將在四強賽爭取晉級金牌戰的機會。

中華羽球隊過去奧運最佳成績就是八強，今年四組選手來到東京，就有三組先追平隊史最佳成績。昨天「麟洋配」先締造新猷，今天下午換「世界球后」戴資穎挑戰四強門票，「一哥」周天成明天也要迎接八強戰。

戴資穎今天下午4時30分強碰泰國好友依瑟儂，兩人將進行生涯第30度對決，握有15勝14敗些微優勢的小戴將尋求對戰四連勝。

突破中華羽將過去奧運最佳八強成績的「麟洋配」王齊麟／李洋，昨天直落二擊敗地主組合遠藤大由／渡邊勇大，今天四強戰將遭遇印尼 男雙傳奇組合阿山／塞提阿萬，過去交手十次，王齊麟／李洋以四勝六敗略居下風。

王齊麟形容今天的對手是「大賽魔王」，李洋則以「神」來形容印尼組合，兩人戰術是從防守做起，盡量去調動對手、打亂對手節奏。

能夠締造台灣羽壇新頁，「麟洋配」以「不可思議」形容，王齊麟笑說：「難以置信，像從地獄爬回來。」兩人分組賽抽到「死亡之組」，且首戰就敗給印度組合謝提／蘭基雷迪，想取得分組前二的晉級資格難度大增，但接續先退英國雷恩／文迪，勝場開張後又在分組最終戰首度擊敗世界排名首位的印尼組合山賈亞／馬庫斯，戲劇性完成晉級目標。

昨天交手的地主組合，「麟洋配」上度碰頭以兩個11：21落敗，東奧上演漂亮復仇，李洋坦言超出預期，「就像齊麟說的，置之死地而後生，沒想到能先贏印尼，再贏日本，這兩組之前都沒贏過。」

「羽球王子」王子維成第一位結束東奧旅程的中華羽球好手，昨天他敗給丹麥安賽龍，止步16強。