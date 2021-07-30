我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

「從地獄爬回來」 中華黃金羽球男雙麟洋搶金牌戰門票

特派記者曾思儒、蘇志畬／東京30日電
台灣羽球黃金男雙王齊麟（左）與李洋（右）在東京奧運擊敗地主組合闖進四強，成為台灣史上第一組晉級奧運四強的羽將。（特派記者余承翰／東京攝影）
台灣羽球黃金男雙王齊麟（左）與李洋（右）在東京奧運擊敗地主組合闖進四強，成為台灣史上第一組晉級奧運四強的羽將。（特派記者余承翰／東京攝影）

東京奧運羽球場上，中華隊「黃金男雙」王齊麟／李洋關關難過關關過，昨天在八強賽告捷，闖進四強已突破隊史最佳成績，今天將在四強賽爭取晉級金牌戰的機會。

中華羽球隊過去奧運最佳成績就是八強，今年四組選手來到東京，就有三組先追平隊史最佳成績。昨天「麟洋配」先締造新猷，今天下午換「世界球后」戴資穎挑戰四強門票，「一哥」周天成明天也要迎接八強戰。

戴資穎今天下午4時30分強碰泰國好友依瑟儂，兩人將進行生涯第30度對決，握有15勝14敗些微優勢的小戴將尋求對戰四連勝。

突破中華羽將過去奧運最佳八強成績的「麟洋配」王齊麟／李洋，昨天直落二擊敗地主組合遠藤大由／渡邊勇大，今天四強戰將遭遇印尼男雙傳奇組合阿山／塞提阿萬，過去交手十次，王齊麟／李洋以四勝六敗略居下風。

王齊麟形容今天的對手是「大賽魔王」，李洋則以「神」來形容印尼組合，兩人戰術是從防守做起，盡量去調動對手、打亂對手節奏。

能夠締造台灣羽壇新頁，「麟洋配」以「不可思議」形容，王齊麟笑說：「難以置信，像從地獄爬回來。」兩人分組賽抽到「死亡之組」，且首戰就敗給印度組合謝提／蘭基雷迪，想取得分組前二的晉級資格難度大增，但接續先退英國雷恩／文迪，勝場開張後又在分組最終戰首度擊敗世界排名首位的印尼組合山賈亞／馬庫斯，戲劇性完成晉級目標。

昨天交手的地主組合，「麟洋配」上度碰頭以兩個11：21落敗，東奧上演漂亮復仇，李洋坦言超出預期，「就像齊麟說的，置之死地而後生，沒想到能先贏印尼，再贏日本，這兩組之前都沒贏過。」

「羽球王子」王子維成第一位結束東奧旅程的中華羽球好手，昨天他敗給丹麥安賽龍，止步16強。

東京奧運 羽球 印尼

上一則

386萬「莫德納粉」淪孤兒 立委：保命疫苗成表忠工具

下一則

六都滿意度 侯友宜勇奪第一 柯文哲「另類雙冠」

延伸閱讀

羽球／生涯30度對上強敵依瑟儂 戴資穎明拚4強

羽球／生涯30度對上強敵依瑟儂 戴資穎明拚4強
羽球／吞首敗後連3勝闖4強 麟洋配：從地獄爬回來

羽球／吞首敗後連3勝闖4強 麟洋配：從地獄爬回來
羽球／中國前球王諶龍 大逆轉闖8強 將對決台灣周天成

羽球／中國前球王諶龍 大逆轉闖8強 將對決台灣周天成
東奧／李洋挺進羽球男雙4強 金門縣府將加碼贈百萬獎金

東奧／李洋挺進羽球男雙4強 金門縣府將加碼贈百萬獎金

熱門新聞

台積電成立近35年來，製造事業的主要重心幾乎都放在台灣，如今迫於地緣政治的壓力，不得不開始往歐、美甚至日本設立據點。(路透)

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

2021-07-27 15:35
圖為莫德納疫苗注射。（中央社）

台接種莫德納最年輕死亡案例 36歲男打完13天後家中亡

2021-07-22 20:31
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

2021-07-23 02:20
台灣新冠疫情趨緩，疫情警戒7月27日起降為2級，桃園市一間連鎖咖啡店開放內用，並在桌上放置隔板，民眾戴口罩保持安全距離。中央社

台灣再度擊退新冠疫情 美媒歸功5大原因

2021-07-29 15:46
前總統李登輝辭世將滿一周年。他生前最疼愛的孫女李坤儀（右），日前產下第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。本報資料照片

辭世周年／李登輝外曾孫改姓 日後涉足政壇埋伏筆？

2021-07-25 17:46
核二廠2號機昨天清晨發生反應爐急停事件，經調查為人為疏失。 圖／報系資料照片

台灣核2廠2號機急停 調查結果：員工挪動椅子不慎壓到

2021-07-27 15:26

超人氣

更多 >
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震