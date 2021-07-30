桌球男單史詩級對決 19歲林昀儒打到球王心驚

台灣桌球小將林昀儒29日在東京奧運男子單打四強賽苦戰七局落敗，30日將全力搶銅牌。（特派記者余承翰／東京攝影）

男桌世界排名第七的中華隊「沉默殺手」林昀儒，與「世界球王」中國 大陸樊振東四強賽堪稱史詩級對決，雙方大戰七局、互有領先，林昀儒更在第六局的5：7劣勢下連得六分，將比賽逼到最後一局才以4：3惜敗，無緣金牌戰。林昀儒今晚將與德國的奧恰洛夫爭銅牌。

樊振東賽後受訪也給對手高評價，「林昀儒進步、成長非常快。」對於打到最後才驚險勝出，樊振東說：「能夠想像得到，因為他確實有這樣的實力。」

球王樊振東（圖）面對林昀儒陷入苦戰。（特派記者余承翰／東京攝影）

2012年倫敦 奧運桌球男單銅牌賽，莊智淵以2：4輸給奧恰洛夫，獲得第四名，也是男子桌球在奧運最佳成績，今晚期待林昀儒締造新史。林昀儒生涯對上世界排名第12的奧恰洛夫四勝二敗，兩人都曾效力俄羅斯桌球聯賽、奧倫堡俄天然氣火炬隊，對於私下交情，林昀儒分得很開：「場下歸場下，該打就打」。

而昨天惜敗球王，林昀儒坦言心情上「要說沒有不開心也不可能」，但會重整心態，重新面對今天的挑戰。

「每一分要抓得特別緊。」林昀儒擬定對戰樊振東的心態，在昨天的東京奧運 男單四強戰中徹底執行，結果雖有遺憾，但也博得樊振東稱讚。

19歲的林昀儒先與鄭怡靜搭檔，在混雙奪銅，終結桌球隊21年獎牌荒，轉戰男單也有好表現，一路打進四強，追平2012年莊智淵創下的最佳紀錄。

但在四強戰遇到強敵、世界第一的樊振東，林昀儒雖然排名、名氣都居後，卻更能放開手腳，演出一場七局大戰，最終以11：6、9：11、12：14、15：13、9：11、11：9、8：11吞敗。

結束一個半小時的戰役，林昀儒自評開局狀況不錯，而且沒有放棄任何一顆球，只是占有優勢時稍嫌保守，「落後的時候沒有放棄，相信自己可以贏得比賽，專注在戰術上面。」

首次打進奧運，林昀儒就在世界級舞台展現對抗球王的實力，中華隊教練蔣澎龍給予「超過一百分」的評語，也讓人期待三年後的巴黎奧運，林昀儒能更上一層樓。

針對外界報導，林昀儒每月花13萬元台幣（約4700美元）自費請教練，政府挨批不照顧選手。一向極為低調的林父林學宜昨深夜在臉書貼文澄清，林昀儒從2013年起納入體育署「培育優秀或具潛力運動選手計畫」，由政府給予補助及聘請教練，還有感謝讓林昀儒成為簽約選手的合作金庫、運促會的林鴻道主席、桌協林茂榮理事長，及很多的民間企業包括金石建設、金元福、台塑、中油、長庚給予協助。