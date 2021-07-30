我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

桌球男單史詩級對決 19歲林昀儒打到球王心驚

特派記者蘇志畬／東京30日電
台灣桌球小將林昀儒29日在東京奧運男子單打四強賽苦戰七局落敗，30日將全力搶銅牌。（特派記者余承翰／東京攝影）
台灣桌球小將林昀儒29日在東京奧運男子單打四強賽苦戰七局落敗，30日將全力搶銅牌。（特派記者余承翰／東京攝影）

男桌世界排名第七的中華隊「沉默殺手」林昀儒，與「世界球王」中國大陸樊振東四強賽堪稱史詩級對決，雙方大戰七局、互有領先，林昀儒更在第六局的5：7劣勢下連得六分，將比賽逼到最後一局才以4：3惜敗，無緣金牌戰。林昀儒今晚將與德國的奧恰洛夫爭銅牌。

樊振東賽後受訪也給對手高評價，「林昀儒進步、成長非常快。」對於打到最後才驚險勝出，樊振東說：「能夠想像得到，因為他確實有這樣的實力。」

球王樊振東（圖）面對林昀儒陷入苦戰。（特派記者余承翰／東京攝影）
球王樊振東（圖）面對林昀儒陷入苦戰。（特派記者余承翰／東京攝影）

2012年倫敦奧運桌球男單銅牌賽，莊智淵以2：4輸給奧恰洛夫，獲得第四名，也是男子桌球在奧運最佳成績，今晚期待林昀儒締造新史。林昀儒生涯對上世界排名第12的奧恰洛夫四勝二敗，兩人都曾效力俄羅斯桌球聯賽、奧倫堡俄天然氣火炬隊，對於私下交情，林昀儒分得很開：「場下歸場下，該打就打」。

而昨天惜敗球王，林昀儒坦言心情上「要說沒有不開心也不可能」，但會重整心態，重新面對今天的挑戰。

「每一分要抓得特別緊。」林昀儒擬定對戰樊振東的心態，在昨天的東京奧運男單四強戰中徹底執行，結果雖有遺憾，但也博得樊振東稱讚。

19歲的林昀儒先與鄭怡靜搭檔，在混雙奪銅，終結桌球隊21年獎牌荒，轉戰男單也有好表現，一路打進四強，追平2012年莊智淵創下的最佳紀錄。

但在四強戰遇到強敵、世界第一的樊振東，林昀儒雖然排名、名氣都居後，卻更能放開手腳，演出一場七局大戰，最終以11：6、9：11、12：14、15：13、9：11、11：9、8：11吞敗。

結束一個半小時的戰役，林昀儒自評開局狀況不錯，而且沒有放棄任何一顆球，只是占有優勢時稍嫌保守，「落後的時候沒有放棄，相信自己可以贏得比賽，專注在戰術上面。」

首次打進奧運，林昀儒就在世界級舞台展現對抗球王的實力，中華隊教練蔣澎龍給予「超過一百分」的評語，也讓人期待三年後的巴黎奧運，林昀儒能更上一層樓。

針對外界報導，林昀儒每月花13萬元台幣（約4700美元）自費請教練，政府挨批不照顧選手。一向極為低調的林父林學宜昨深夜在臉書貼文澄清，林昀儒從2013年起納入體育署「培育優秀或具潛力運動選手計畫」，由政府給予補助及聘請教練，還有感謝讓林昀儒成為簽約選手的合作金庫、運促會的林鴻道主席、桌協林茂榮理事長，及很多的民間企業包括金石建設、金元福、台塑、中油、長庚給予協助。

東京奧運 中國 倫敦

上一則

386萬「莫德納粉」淪孤兒 立委：保命疫苗成表忠工具

下一則

六都滿意度 侯友宜勇奪第一 柯文哲「另類雙冠」

延伸閱讀

桌球／林昀儒激戰樊振東 中國網友驚艷：趕緊收復台灣

桌球／林昀儒激戰樊振東 中國網友驚艷：趕緊收復台灣
桌球／台小將林昀儒自費聘師 神秘人物曾任中國隊教練

桌球／台小將林昀儒自費聘師 神秘人物曾任中國隊教練
東奧／桌球女單中國「內戰」 陳夢奪金 孫穎莎摘銀

東奧／桌球女單中國「內戰」 陳夢奪金 孫穎莎摘銀
桌球／激戰7局 林昀儒雖敗表現出色 球王樊振東也稱讚

桌球／激戰7局 林昀儒雖敗表現出色 球王樊振東也稱讚

熱門新聞

台積電成立近35年來，製造事業的主要重心幾乎都放在台灣，如今迫於地緣政治的壓力，不得不開始往歐、美甚至日本設立據點。(路透)

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

2021-07-27 15:35
圖為莫德納疫苗注射。（中央社）

台接種莫德納最年輕死亡案例 36歲男打完13天後家中亡

2021-07-22 20:31
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

2021-07-23 02:20
台灣新冠疫情趨緩，疫情警戒7月27日起降為2級，桃園市一間連鎖咖啡店開放內用，並在桌上放置隔板，民眾戴口罩保持安全距離。中央社

台灣再度擊退新冠疫情 美媒歸功5大原因

2021-07-29 15:46
前總統李登輝辭世將滿一周年。他生前最疼愛的孫女李坤儀（右），日前產下第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。本報資料照片

辭世周年／李登輝外曾孫改姓 日後涉足政壇埋伏筆？

2021-07-25 17:46
核二廠2號機昨天清晨發生反應爐急停事件，經調查為人為疏失。 圖／報系資料照片

台灣核2廠2號機急停 調查結果：員工挪動椅子不慎壓到

2021-07-27 15:26

超人氣

更多 >
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震