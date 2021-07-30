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收中共政委獻金 退將羅文山判刑2年定讞

記者林孟潔／台北30日電
退役中將、四海同心會前會長羅文山，因收受中共全國政協委員獻金，遭判刑2年得易科罰金。（本報資料照片）
退役中將、四海同心會前會長羅文山，因收受中共全國政協委員獻金，遭判刑2年得易科罰金。（本報資料照片）

退役中將、中華黃埔四海同心會前會長羅文山收受中共全國政協委員、香港人士政治獻金838萬餘元（台幣，下同，約30萬美元），未依法申報又涉侵占公款，一審被依政治獻金法、業務侵占共五罪判刑二年六月，褫奪公權二年，二審改判二年徒刑，得易科罰金；檢方不服上訴，最高法院昨天駁回，全案定讞。

羅文山曾任陸軍官校教育長、國防部常務次長，並擔任國民黨任務型國代及兩任國民黨中常委。檢方指控羅文山三度收受中共全國政協委員許智明捐贈785萬多元；又收受港人何颷捐贈52萬多元。羅將百萬捐款存入私帳孳息，違反政治獻金法、業務侵占罪。

羅一度認罪，後改稱捐款花在捐款人指定用途，包括前總統馬英九兩次選總統，用專款刊登報紙廣告挺馬；黃埔會訊有兩期曾刊登他與馬英九合照，還有許智明拜會國民黨榮譽主席連戰照片。

羅稱與妻子和何颷曾到廣東參加黃埔立碑，且支付何颷來台拜會開銷，另稱許智明、何颷是同心會會員，所繳錢是會費，「捐款與政治獻金無關」。

一審認為政治獻金法規定政治團體不得收受港人獻金，收受應向監察院申報、繳庫，港人出資在競選期間宣導政治理念，屬於「以直接、間接方式介入政治事務的政治獻金」。

二審就羅違反政治獻金法部分認定與一審相同，但現行實務對違反該法量刑多六月以下，一審考量羅曾任軍職、從政經歷而重判，並不恰當；另羅文山沒有前科、長年服務軍旅，侵占款項在司法機關偵辦前就返還黃埔四海同心會，他已85歲、有心臟病，判二年得易科罰金之刑。

台灣高等檢察署認為量刑未反映犯罪惡性，判決未符合法律處罰目的而上訴；最高法院駁回。

國民黨 馬英九 中共

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