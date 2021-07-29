台積竹科2奈米、南京擴廠雙過關 破解因美施壓喊停謠言

台積電宣布將斥資近800億元，用於南京廠擴產並投入28奈米成熟製程，以紓解全球晶片荒。圖為台積電南京廠實景。（圖：台積電提供）

台積電 先進與成熟製程同時並進，昨天不僅竹科寶山二期擴建通過環評，二奈米進度向前踏出一步，經濟部投審會也核准台積電南京廠28奈米製程擴產計畫，破解因美國 施壓恐被迫喊停謠言。台積電昨表示，樂見環評通過，將持續致力落實綠色製造，後續將進行用地取得作業；南京廠擴廠也會依進度進行。

業界認為，台積電在兩岸製程布局都有所獲，意味在追求技術領先之際，也不忘擴大市場需求最殷切的28奈米製程獲利，並滿足當前汽車晶片荒，若加上美國廠布局，台積電依舊是市場贏家。

台積電南京廠計畫擴產28奈米製程，一度傳出恐被迫喊停，不過，經濟部投資 審議委員會昨正式拍板核准通過。投審會表示，放行台積西進擴產有三理由；第一，28奈米為成熟製程；第二，台積已提出強化智慧財產權保護措施；第三、也是最關鍵，台積承諾未來三年擴大對台投資1.8兆至1.95兆元台幣，且持續以台灣為最主要據點。

據了解，台積電南京廠擴產28奈米製程，主要是增產用成熟製程（28奈米）製造的車用晶片。台積電也強調，這次核准的28奈米製程擴產並未涉及增加股本投資，且係運用既有廠房進行產能擴充，未動用在台資金。

台積電申請擴產過程一度傳出美國施壓，迫台積電取消投資計畫，但台積電董事長劉德音為此公開表示，仍將堅持擴產，消息人士則指出，因急需晶片的廠商中，也有不少美商，台積電與美方因此達成一定共識。

此外，攸關台積電二奈米製程進度的新竹科學園區寶山用地二期擴建計畫，歷經四次審查，昨天全案通過環評大會，因半導體製程耗水量及耗電量龐大恐加重環境負擔，竹科管理局承諾，2030年前園區使用百分百再生水、2050年前使用百分百再生能源。科技部表示，將有助穩固台灣半導體產業的國際地位。

台積電二奈米廠區將緊鄰位於台積電研發中心，規畫四個超大型晶圓廠，目前正由竹科管理局進行徵收土地作業的相關說明會。依台積電每個世代製程相隔二年，以三奈米預定2022年量產，推斷二奈米量產時間落在2024年。