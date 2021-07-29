助台抗疫、賑災河南 台塑1周捐款13.4億台幣

工總理事長暨台塑集團總裁王文淵。（記者曾仁凱／攝影）

極端氣候造成洪災 不斷，除了河南 鄭州上周發生千年一遇大水，浙江這兩天也遭遇烟花颱風襲擊，寧波市部分地區被洪水淹沒。台塑集團總裁王文淵昨表示，台塑寧波廠未受影響，基於「人飢己飢，人溺己溺」精神，台塑集團將捐款人民幣5000萬元（約769萬美元），協助寧波市能即早復原。

至於河南鄭州洪災，王文淵表示台塑集團在河南投資 並不多，僅旗下南亞公司在當地有一個小型塑膠管工廠。惟考量此次河南災情相當嚴重，大家都感同深受，目前初步規畫將捐款人民幣3000萬元（約461萬美元）。

加上台塑集團本周二剛宣布，為協助台灣受疫情影響嚴重的產業及民眾，大手筆捐贈10億台幣（約3581萬美元）紓困金，提供政府專款專用。合計兩岸，台塑集團在短短一周內豪氣捐出13.4億台幣善款。

針對河南洪災，蔡英文總統上周已透過發言人表達關心與慰問，大陸國台辦也有正面回應。王文淵說，大家都釋出善意，有助紓解目前緊張的兩岸關係；他認為兩岸應該透過各種型式溝通交流，拉近雙方距離，建立良性互動關係，才能在製造業、服務業等各方面，創造進一步合作空間。

目前台商在河南投資以鴻海為首的科技業為主，河南洪災發生後，鴻海集團第一時間宣布透過子公司工業富聯（FII）捐款人民幣1億元（約1538萬美元）協助賑災；蘋果執行長庫克也表達慰問之意，並預告蘋果將捐款賑災。

另外，其他台企方面，包括台泥、統一、頂新集團康師傅、台企聯、上海台協等，也都已紛紛宣布捐贈款項或物資，全力援助災區。