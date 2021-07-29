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桌球小將19歲林昀儒殺進4強 對決球王爭獎牌

特派記者蘇志畬／東京29日電
台灣桌球新星林昀儒28日在東京奧運男單八強賽以直落四淘汰對手，順利闖進四強。（特派記者余承翰／東京攝影）
台灣桌球新星林昀儒28日在東京奧運男單八強賽以直落四淘汰對手，順利闖進四強。（特派記者余承翰／東京攝影）

「沉默殺手」林昀儒昨天以直落四橫掃對手，晉級東京奧運桌球男單四強，過程中臉上都無太多表情，一如國外媒體賦予的稱號；他雖追平莊智淵的台灣男將最佳成績，神情依然很淡定。闖進四強後，林昀儒要爭取史上首面奧運男子桌球獎牌。

19歲的林昀儒在八強戰擊敗斯洛維尼亞選手約基奇，成為台灣史上第二位進入奧運男單四強的球員，與2012年倫敦奧運莊智淵並肩，林昀儒表示：「知道這個紀錄，但先不去想。」

對「小林」來說，更重要的是下一戰對手，要碰上「世界球王」中國大陸樊振東。面對這場硬仗，林昀儒的策略是：「打出自己沒想到的球。」

樊振東是當今世界排名第一，手握四面世錦賽、七面世桌賽、三面亞運金牌，有五金來自單打，里約奧運未入選，今年首度參加奧運，對金牌渴望自然很強。

過去五次和樊振東交手，林昀儒唯一一次贏球是2019年T2鑽石聯賽馬來西亞站冠軍賽，「要贏他不是那麼簡單。」林昀儒回憶贏球經驗，「每一分要抓得特別緊，不能有任何閃失。」

今天在四強戰對上樊振東這個「大魔王」，林昀儒嚴陣以待，「必須拿出百分百的實力，才能抗衡一下，他在頂尖持續非常久。」

林昀儒昨天在八強戰先突破一次。2016年世青賽對約基奇時，他以三比四輸球，此次在奧運殿堂復仇成功。「經驗成長是最大幫助，了解自己的優勢並貫徹到底」，林昀儒認為是這兩次交手的差異之處。

比數看起來輕鬆，林昀儒自己有些意外。他說每一球都很認真拚，如果打到第五、六局，對手慢慢熟悉，「自己不一定占上風」。

另一個贏球因素，或許與約基奇前一天與日本好手張本智和纏鬥七局才勝出有關，林昀儒說：「他無謂失誤多了一點，可能有點累，自己也有把握住機會。」

從小學三年級開始加入桌球隊，林昀儒早早展現天賦，2015年以14歲又4個月的稚齡，成為台灣最幼齒世桌賽國手，也寫下同年度入選15、18歲青少年國手及成人國手紀錄，2019年更拿下世桌賽銅牌，成為台灣第一位在此賽事取得獎牌的男子選手。

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