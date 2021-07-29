一張椅子險釀核電廠危機 環團：荒謬 員工：首見

核二廠2號機27日發生反應爐急停事件，原能會28日公布調查結果，確認為一名控制室人員移動座椅時不慎觸碰到壓克力保護罩，導致主蒸汽隔離閥關閉、反應器急停，一張椅子引發核電廠危機前所未見。(本報資料照片)

核二廠2號機前天清晨6時32分發生反應爐急停事件，原能會昨公布調查結果，確認為一名控制室人員移動座椅時不慎觸碰到壓克力保護罩，導致主蒸汽隔離閥關閉、反應器急停，但已同意台電提出的檢討報告及再起動申請。環團人士批評，簡直荒謬且不可思議。

據了解，該保護罩為移動式，未黏接在裝置上，竟一碰就滑動導致釀禍，一張椅子引發核電廠危機，連台電內部都搖頭直言「頭一次見到這種事」。台電對於這起人為疏失深感歉意，表示會加強檢討，監督改善。

根據核二廠人員消息指出，2號機控制室有畫設一條紅線，具專業執照者才能夠跨入紅線區並接近控制盤，容易導致跳機的按鈕平常會用壓克力保護罩蓋起來，避免人員誤觸，但是保護罩也只是「放在上面」，並未黏接在裝置上，因此「一碰就容易移位」。

前天清晨一名清潔人員到控制室清掃，值班人員為了配合清掃挪動滑椅，結果竟然碰觸到主蒸汽隔離閥開關的壓克力保護罩，保護罩位移後接著誤關主蒸汽隔離閥，引發一連串主汽機跳脫及反應器急停等離譜狀況。

一名台電主管階層人員私下說，數十年來頭一次見到這種事，核二廠重要控制裝置通常會用壓克力保護罩蓋著，避免受外力影響，沒想到竟因為椅子碰撞而導致誤觸，但因這些裝置平時都需要操作，也不可能直接用保護罩固定密封。

台灣 蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅質疑，重要設備理論上應要有多重保護，甚至在電廠初始設計時就應避免誤觸等情事，核電廠不但要可以抵擋大型災害，對於日常可能發生的錯誤也要更加小心防範。

一名資深核電廠人員說，控制室紅線區僅有執照者才能進入，「但只是畫設一條線」，根本無法實際阻擋人員或雜物侵入紅線區。他批評，若台電對此事件只要求加強員工訓練，聽起來太「空洞」，人員總會流動或偷懶懈怠，台電不該認為這只是「偶發事件」，應對電廠提出更全面積極主動的防護措施，跳機引發全民及電力公司損失，台電必須審慎思考以及學習教訓，避免再度出錯。