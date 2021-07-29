我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

一張椅子險釀核電廠危機 環團：荒謬 員工：首見

記者吳姿賢、黃有容／台北29日電
核二廠2號機27日發生反應爐急停事件，原能會28日公布調查結果，確認為一名控制室人員移動座椅時不慎觸碰到壓克力保護罩，導致主蒸汽隔離閥關閉、反應器急停，一張椅子引發核電廠危機前所未見。(本報資料照片)
核二廠2號機27日發生反應爐急停事件，原能會28日公布調查結果，確認為一名控制室人員移動座椅時不慎觸碰到壓克力保護罩，導致主蒸汽隔離閥關閉、反應器急停，一張椅子引發核電廠危機前所未見。(本報資料照片)

核二廠2號機前天清晨6時32分發生反應爐急停事件，原能會昨公布調查結果，確認為一名控制室人員移動座椅時不慎觸碰到壓克力保護罩，導致主蒸汽隔離閥關閉、反應器急停，但已同意台電提出的檢討報告及再起動申請。環團人士批評，簡直荒謬且不可思議。

據了解，該保護罩為移動式，未黏接在裝置上，竟一碰就滑動導致釀禍，一張椅子引發核電廠危機，連台電內部都搖頭直言「頭一次見到這種事」。台電對於這起人為疏失深感歉意，表示會加強檢討，監督改善。

根據核二廠人員消息指出，2號機控制室有畫設一條紅線，具專業執照者才能夠跨入紅線區並接近控制盤，容易導致跳機的按鈕平常會用壓克力保護罩蓋起來，避免人員誤觸，但是保護罩也只是「放在上面」，並未黏接在裝置上，因此「一碰就容易移位」。

前天清晨一名清潔人員到控制室清掃，值班人員為了配合清掃挪動滑椅，結果竟然碰觸到主蒸汽隔離閥開關的壓克力保護罩，保護罩位移後接著誤關主蒸汽隔離閥，引發一連串主汽機跳脫及反應器急停等離譜狀況。

一名台電主管階層人員私下說，數十年來頭一次見到這種事，核二廠重要控制裝置通常會用壓克力保護罩蓋著，避免受外力影響，沒想到竟因為椅子碰撞而導致誤觸，但因這些裝置平時都需要操作，也不可能直接用保護罩固定密封。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅質疑，重要設備理論上應要有多重保護，甚至在電廠初始設計時就應避免誤觸等情事，核電廠不但要可以抵擋大型災害，對於日常可能發生的錯誤也要更加小心防範。

一名資深核電廠人員說，控制室紅線區僅有執照者才能進入，「但只是畫設一條線」，根本無法實際阻擋人員或雜物侵入紅線區。他批評，若台電對此事件只要求加強員工訓練，聽起來太「空洞」，人員總會流動或偷懶懈怠，台電不該認為這只是「偶發事件」，應對電廠提出更全面積極主動的防護措施，跳機引發全民及電力公司損失，台電必須審慎思考以及學習教訓，避免再度出錯。

台灣

上一則

疫苗進貨延遲 陳時中坦言恐打不到第二劑

下一則

「把證物庫當金庫」調查官鹽巴調包K毒 8年貪1.6億

延伸閱讀

核二2號機急停 發電拉警報…竟是員工「挪椅子」釀禍

核二2號機急停 發電拉警報…竟是員工「挪椅子」釀禍
台灣核2廠2號機急停 調查結果：員工挪動椅子不慎壓到

台灣核2廠2號機急停 調查結果：員工挪動椅子不慎壓到
英核電廠計畫 傳封殺中國廣核集團

英核電廠計畫 傳封殺中國廣核集團
馬斯克是擁核派 他認為蓋「極度安全」核電廠是可能的

馬斯克是擁核派 他認為蓋「極度安全」核電廠是可能的

熱門新聞

台積電成立近35年來，製造事業的主要重心幾乎都放在台灣，如今迫於地緣政治的壓力，不得不開始往歐、美甚至日本設立據點。(路透)

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

2021-07-27 15:35
圖為莫德納疫苗注射。（中央社）

台接種莫德納最年輕死亡案例 36歲男打完13天後家中亡

2021-07-22 20:31
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

2021-07-23 02:20
前總統李登輝辭世將滿一周年。他生前最疼愛的孫女李坤儀（右），日前產下第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。本報資料照片

辭世周年／李登輝外曾孫改姓 日後涉足政壇埋伏筆？

2021-07-25 17:46
32--由中研院近史所兼任研究員張力撰寫的「袁健生先生訪問紀錄」近日出版，書中袁健生暢談台美十多位總統的人格特質與小故事，見證近半世紀的台美外交風雲。(圖：張力提供)

袁健生新書揭祕 李登輝怒丟柯林頓邀請函

2021-07-21 02:24
核二廠2號機昨天清晨發生反應爐急停事件，經調查為人為疏失。 圖／報系資料照片

台灣核2廠2號機急停 調查結果：員工挪動椅子不慎壓到

2021-07-27 15:26

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任