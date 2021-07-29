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古物迷盜鹿港望族古墓 搬走青斗石雕

記者林敬家／彰化29日電
鹿港黃家先祖黃禮永古墓以青斗石製作的墓肩、墓手石雕遭竊，被警尋回。(圖：鹿港分局提供)
鹿港黃家先祖黃禮永古墓以青斗石製作的墓肩、墓手石雕遭竊，被警尋回。(圖：鹿港分局提供)

彰化縣鹿港鎮日治時期望族黃家先祖黃禮永古墓，7月中旬發現被盜，搬走大師蔣馨匠家族所打造五塊青斗石雕製作的墓肩、墓手；警方循線逮捕盜墓賊楊姓和呂姓男子，追回被盜物品，依竊盜、贓物等罪嫌送辦。

黃家的「金銀廳」是鹿港知名「8景12勝」之一，黃家古墓地處隱密，部分區域委託專人整理。楊嫌說這些東西並不好變賣，是因對石雕古物有興趣，上網查詢得知黃家先祖古墓珍貴才去搬來收藏。呂男則稱不知石雕特別之處，只是跟著一起去。

警方指出，黃家7月中旬發現先祖墓園被盜報警，經查是五塊墓肩、墓手石雕，材質均是青斗石；以往盜墓常見的是陪葬金飾財物，但這次卻是墓園石雕，懷疑是對古物石雕識貨者，朝古物愛好者追查，再調閱路口監視器比對。

經追查鎖定雲林縣斗六市的楊姓男子，他在6月間曾三度深夜開著轎車進入墓園，獨自一人用工具將墓肩與墓手石雕全撬起來，但石雕相當重，最重一塊達百公斤，他靠著附近養蜂人家的推車運送，因一趟載不下，第二趟再找呂男一起來搬。

警方前天前往雲林逮捕楊男與呂男，起出遭竊盜的五塊青斗石雕，並查扣楊犯案時穿戴帽子、鞋子及作案工具等物。

黃家後代表示，清明掃墓時石雕都還完整，近日才發現被盜，包括墓碑左右邊墓肩石，和墓手的部分石堵。約三、四十前墓手上的人物與動物石雕也曾被偷過一次，當時透過各種管道才找回來，沒想到這次又是石雕被偷，幸好警方追回，家族將討論是否再重新放回墓園。

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