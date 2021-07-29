菜鳥刑警張狂吃案 還偕兄勒索被告

涉嫌勒索被告的刑警蔡至恩(右)與哥哥蔡至儒。(翻攝自臉書)

新北市警淡水分局偵查隊員蔡至恩，涉嫌未依規定受理一件健身 房性騷擾 案，還用他案為由向健身房調閱被告許男個資後，和胞兄蔡至儒至許男家中恐嚇勒索60萬元(台幣，下同，約2萬美元)處理費，許姓男子交付10萬元後向分局檢舉；士林地檢署前天指揮搜索淡水偵查隊，逮捕蔡氏兄弟，依貪汙、偽造文書、恐嚇取財、冒充公務員等罪嫌，向法院聲押禁見獲准。

26歲蔡至恩警專一畢業就到淡水偵查隊服務，隸屬警備隊支援偵查隊，從警兩年多，職務為一線三星警員。同事得知後難以置信，指他平時表現正常，看不出異狀，驚呼「真想不到他會做這種事」。

檢警調查，今年4月底，淡水分局中正路派出所獲報一起健身房性騷擾案件，一名許姓男子被控在健身房搭訕被害女子，監視器拍下許的身體疑靠近女子敏感部位，案件轉往偵查隊，由蔡至恩接案。

蔡至恩未依規定受理性騷擾案件入案，反而騙當事人改告傷害，再以傷害罪名義偽造行文給健身房調取被告許男個人資料取得地址，今年5月間和非警職的胞兄蔡至儒，兩人穿上刑警背心，到許男住家勒索敲詐。

許男透過朋友向淡水分局督察組投訴，指控兩人上門稱性騷擾案件已進入偵查程序，若不想要案件鬧大曝光，拿出60萬元處理費，可幫忙平息，許男前往超商 領錢交付10萬元，並約定再交付50萬元，但沒幾天，蔡至儒又獨自至公司恐嚇要脅11萬元。

檢方27日針對蔡姓兄弟租屋處與蔡員辦公桌搜索，帶回電磁紀錄、手機、隨身碟等證物，認定蔡員涉犯貪汙治罪條例藉勢或藉端勒索財務、偽造公文書、恐嚇、個人資料保護法，共犯胞兄涉犯恐嚇、冒充公務員行使職務等罪嫌，訊後聲押；士林地方法院認定兩人涉犯十年以上重罪，有勾串滅證之虞，均裁定羈押禁見。

全案是淡水分局接獲檢舉自清自檢；不少資深員警認為蔡的犯罪手法太離譜，粗糙且大膽，「當五億探長在演」，法治教育令人憂心。