「把證物庫當金庫」調查官鹽巴調包K毒 8年貪1.6億

調查局航基站前組長徐宿良涉嫌長期與販毒集團掛鉤，掉包盜賣查扣的毒品，調查局長呂文忠（中）28日率領兩名副局長、主任秘書等一級主管鞠躬致歉。(記者胡經周／攝影)

調查局航基站前組長徐宿良被控勾結黑道，盜賣查扣的3萬顆一粒眠、524公斤K他命，8年多獲利1億6000多萬(台幣，下同，約566萬美元)。檢方昨起訴指徐「把毒品 證物庫當金庫」。這起調查局與黑道勾結的無間道案件，重創調查局形象，調查局隨即公布徐記兩大過免職、12人移送監察院調查，局長呂文忠昨率一級主管向全體國人鞠躬致歉，表示會負起責任。

呂文忠說，本案案發期間曾任職航基站主任、副主任人員，先行調離現職移送監察院懲戒，總計12人；因此事牽連甚廣，顯示航基站內控機制失靈，讓徐宿良有機可趁，其行為已嚴重傷害社會大眾對調查局的信賴，他已向法務部長蔡清祥表示會負起責任。

徐宿良被查出不法行為歷經四位調查局長，加上徐宿良夫妻常在臉書 炫富，調查局內部為何絲毫不察？呂文忠說，因徐宿良平日上班打扮樸素，開國產車，所以未察覺有異。

全案因去年底調查局搞丟6.5公斤安非他命，時任航機站副主任林聖智隱匿不報，還和徐宿良（58歲）、調查官詹孟霖共謀以假公文矇混檢察官，曝光後檢調追查，驚見徐和妻子李翠萍（57歲）帳戶現金存款高達1億元，追查發現徐長期和黑道掛勾販售查扣的毒品。

檢方說，徐宿良2012年起就和擔任線民的竹聯幫成員楊正祥合作，楊走私3萬顆一粒眠到馬來西亞前遭查獲要徐負責，徐趁辦公室無人掉包得逞後食髓知味，2016年又利用春節值班，將緝毒查扣的142公斤K他命交楊對外販售，單次獲利達5600多萬元。

檢方發現，徐負責保管毒品證物庫，卻常趁辦公室無人時，溜進贓證物庫偷一粒眠、K他命，再用鹽巴、檸檬酸或醋酸鈉偽裝掉包，抽換鑑驗完畢的毒品，轉手將毒品交給黑道販售。

徐、楊合作四年多，因楊在大陸涉案入獄，徐為重建販毒管道，找同是竹聯分子的張益祥、夏尉瀧、陳信州及投顧公司監察人蕭煜弘、友人王念慈，宛如犯毒集團分工細膩，拿官方查獲的毒品對外銷售。

檢方統計，徐宿良以類似手法販毒至少8年，不法所得高達1億6000多萬元，張益祥、楊正祥各獲利1億4000多萬元、3200多萬元。

徐因販毒坐擁大量現金，為隱匿財產，存入妻、兒戶頭或放在保險 箱，一家人擁豪宅、名車、名牌包、名表、鑽石等。