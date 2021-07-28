被迫轉籍？鄭怡靜東奧摘銅 台南掀政治口水戰

台南桌球館委外經營引發風波，圖為館內之前的比賽。(取材自臉書)

出身台南的桌球國手鄭怡靜前晚在奧運摘銅，引發台南不同政治勢力網路大戰。有網友在PTT上發文砲轟台南市政府將桌球館委外造成選手流失、批市長黃偉哲在選手奪牌後「蹭熱度」，之後又有人發文批全運會23連冠中斷及委外經營都在立委陳亭妃擔任桌委會主委任內。

黃偉哲與陳亭妃分屬民進黨 不同派系，兩人於2018年爭取民進黨台南市長提名 時競爭激烈，之後兩人在各議題的交鋒也沒斷過，此次在台南桌球館事件上被網友點名，讓地方嗅到2022市長選舉味。

PTT前晚有人爆掛「台南市府剝奪桌球資源逼鄭怡靜轉籍北市」，指台南市政府將桌球館委外經營，把教練與選手趕走，讓一手創建桌球館、培育眾多桌球國手的教練林忠雄含恨而終，林忠雄同時也曾是鄭怡靜的教練，還批黃偉哲在得獎後急著去鄭的故鄉歸仁蹭熱度，完全不提過往，讓人心寒。

市府連夜發文澄清表示，委外不是在黃偉哲市長任內，鄭怡靜是因為到台北念書才轉籍台北；但網友仍不放過，表示委外在黃的任內仍持續，要黃別甩鍋給前任市長賴清德 。

昨天有網友在PTT發文指台南桌球在2015年中斷全運會的男子團體23連霸、2017年桌球館委外，當時桌委會主委都是立委陳亭妃。

鄭怡靜的父親鄭博文回應表示，女兒五、六年前就規畫在台北置產，女兒是合庫長期贊助選手、未來選手退休後也須在合庫台北總公司上班、剩餘時間要協助訓練年輕的合庫女選手，並表示「黃市長一直很支持台南市的桌球發展」。

台南知名桌球教練林忠雄的女兒林怡芳表示，「說含恨而終是有點太激動啦」，但父親2019年因病過世前，心心念念的確實是桌球發展；在醫院照顧爸爸的媽媽，有天半夜聽到父親喃喃自語「要把冠軍拿回來」，讓家人很不忍。她與台南桌委會都表示，台南市政府在2017年堅持將桌球館委外經營，確實對台南市桌球發展有很大負面影響，「經費沒了、球員也都四散了」。

民進黨立委陳亭妃說，她當台南桌委會主委後，向中央申請將台南桌球館作為基層訓練站，每年經費200萬元可聘國外教練、移地訓練，鄭怡靜也在這期間接受訓練。2017年5月，市府將桌球館委外給廠商管理經營，沒有場館後就無法再談訓練計畫，中央自然不再給經費，2018年鄭怡靜也轉籍到北市尋求更好環境，林忠雄因桌球館被當商業經營等事在隔年鬱鬱而終。

黃偉哲表示，各方反映已經聽見了，台南在合併升格前確實經費有限，目前已經慢慢好轉，希望大家給他時間，一定會做得更好。

台南市體育處長林義順表示，台南桌球館2006年成立以來一直都委外，只是原本由桌球委員會承包，後來由其他廠商承包，標案採有利標，需同時兼顧選手訓練，審標的學者專家會考量相關面向，一切照採購法辦理。