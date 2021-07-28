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東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

場上陽剛 郭婞淳溫柔細膩彈一手好琴

台灣新聞組╱台北28日電
台灣「舉重女神」郭婞淳摘下東京奧運女子59公斤級金牌，她在拿到獎牌後泛紅了眼眶。（特派記者余承翰／東京攝影）
台灣「舉重女神」郭婞淳摘下東京奧運女子59公斤級金牌，她在拿到獎牌後泛紅了眼眶。（特派記者余承翰／東京攝影）

奧運舉重女神郭婞淳昨天勇奪中華隊在東京奧運的第一面金牌，母親郭燕瓏等親友守在電視機旁加油，看到郭婞淳奪金的一刻，眾人齊聲歡呼「婞淳第一名！」家人開心擁抱、鞭炮響起，歡聲雷動。

郭婞淳是台東阿美族人，台東住處牆上貼滿歷屆大賽獲獎的致賀紅榜，郭燕瓏和家人守在家中看轉播，郭婞淳首舉成功立刻爆出歡呼「穩了、穩了」，挺舉第二次違規不被採計時，彼此打氣安慰說「等一下就過了」，家人心情跟著賽事起伏。眾人屏氣凝神看她參賽，封后後馬上燃放鞭炮，高呼「婞淳第一名！」

郭燕瓏說，前晚郭婞淳的外婆憂心比賽而失眠，吃藥後嘔吐，家人不敢告訴婞淳，不是對女兒沒信心，是怕影響她參賽心情。

2014年郭婞淳訓練時被槓鈴壓傷，右大腿股外側肌80%斷裂，許多人認為運動員生涯告終，但郭婞淳意志堅定持續復健，以過人的毅力邁向奧運金牌之路。

郭婞淳在2014年仁川亞運的目標原本也是金牌，因受傷郭婞淳在該屆亞運「只」拿到第四名，賽後受訪談到受傷經過，她說：「受傷當下，想的就是救護車快來！」正是在這一天，她的心中有個夢想慢慢滋長，「不論有沒有拿牌，都要捐給台東聖母醫院救護車。」

選擇台東聖母醫院為捐助對象，一是因為她來自台東，二是因為以台東的醫院來說，聖母醫院的資源相對較少。她當時也提到，從新聞上看到一位古盧桂綢阿嬤靠撿回收省吃儉用，省下來的錢捐贈一台救護車給新北市消防局，「我也能盡小小的一份心力。」

上屆里約奧運後，郭婞淳發現辛苦訓練她的教練不是沒獎金就是金額很少，執意一次提領獎金，再轉贈部分給長年照顧她的教練，傳為美談。2013年亞錦賽奪冠後，她也拿出150萬國光獎金捐救護車。她直到前年才為家人購買新屋，還是選在非市中心地段。

郭燕瓏說，郭婞淳覺得成長過程受到許多人幫助，如今自己有能力，也希望可以回饋，女兒能先想到別人真的很好，家人都很支持。

郭婞淳出生在宜蘭縣羅東聖母醫院，出生時因體重過輕、臍帶繞頸，在醫護人員細心照料度過難關，因此取名「婞淳」。舉重場上看似陽剛的郭婞淳，在親友眼中是個溫柔細膩女生，還彈一手好琴。

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