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郭婞淳破3奧運紀錄摘首金 中華隊獎牌創新高

記者曾思儒、奧運採訪團／東京28日電
郭婞淳在東京奧運女子59公斤級比賽中奪下金牌，並創下奧運抓舉、挺舉、總和三項紀錄。（新華社）
郭婞淳在東京奧運女子59公斤級比賽中奪下金牌，並創下奧運抓舉、挺舉、總和三項紀錄。（新華社）

「舉重女神」郭婞淳昨天創奧運紀錄，為中華代表團摘下東京奧運首面金牌，陳玟卉也在舉重接力摘銅，開幕才過四天，中華代表團已經進帳六面獎牌，創下單屆奧運最多獎牌紀錄。

出發東京前，體育署保守預估獎牌「超越上屆奧運」，不過從23日開幕至今，已累積一金二銀三銅，不僅突破里約奧運的一金二銅，獎牌數更超過雅典奧運的兩金兩銀一銅。

身為三項世界紀錄保持人，郭婞淳在奧運「跟自己競爭」，用抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤在女子59公斤級摘金，3項都是奧運紀錄。

郭婞淳說：「有了這塊金牌，能帶給台灣很多力量、振奮人心。」她也希望大家繼續為選手加油，相信會再有「振奮人心」的表現。郭婞淳近年實力輾壓同級對手，手握世錦賽總和四金、亞錦賽總和五金、世大運兩金，昨天終於補上「金牌滿貫」的最後一塊拼圖。

郭婞淳的喊話沒有等太久就實現，四小時後的舉重女子64公斤級賽事，首次出征奧運的陳玟卉摘下銅牌，陳玟卉表示，自己也想延續好運，未來會繼續在國際賽努力，「讓世界看見台灣」。

柔道好手楊勇緯在24日摘銀，開啟連四天奪牌潮，郭婞淳表示，自己也受到激勵，「看到勇緯拿到銀牌，是台灣柔道第一面獎牌，滿振奮的」。

舉重單日進帳一金一銅，延續中華代表團連五屆在奧運奪金，舉重則是連四奪金、累計十面獎牌，已超越跆拳道隊所保持的九面獎牌紀錄，成為中華代表團最大獎牌庫。

接下來還有體操、空手道、射擊等運動被看好奪牌，「鞍馬王子」李智凱、「亞洲貓王」唐家鴻今天要在體操全能賽亮相，挑戰歷史最佳排名；楊昆弼則在男子不定向飛靶預賽瞄準晉級。

拳擊也是今年被寄予奪牌厚望的重點項目，陳念琴昨天打進女子69公斤級8強，台灣女將第一人，吳詩儀也在60公斤級闖進16強，明天輪到黃筱雯出戰。

奧運「五朝元老」莊智淵昨天在桌球男單16強苦戰七局落敗，女單陳思羽也在16強止步，剛拿下混雙銅牌的林昀儒則一日兩戰，連過32、16強，8強要對上擊敗「怪物」張本智和的斯洛維尼亞選手約基奇。

郭婞淳舉重摘下金牌，可惜挺舉挑戰141公斤失敗，沒能打破自己紀錄。（新華社）
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