核二2號機急停 發電拉警報…竟是員工「挪椅子」釀禍

核二廠2號27日清晨發生反應爐急停事件，經調查為人為疏失。 （本報資料照片）

昨全台高溫 炎熱，讓用電量創下3884.4萬瓩新高，未料在這天也預演了「沒有核二的日常」，核二廠二號機昨清晨因反應爐故障急停，調查後確認為控制室人員移動座椅時，不慎觸碰到保護罩導致主蒸汽隔離閥關閉，致使反應器急停。

核二廠一號機因燃料池爆滿，7月1日已提前除役，只剩二號機苦撐，未料昨二號機上午6時32分發生反應爐急停事件。原能會說，當時機組原本滿載運轉，但主蒸汽隔離閥卻突然關閉，造成主汽機跳脫及反應器急停，當下是安全停機。

原能會表示，經電廠現場檢查相關設備並無異常情形，確認是控制室值班人員配合清潔時移動座椅，不慎碰觸一只主蒸汽隔離閥開關的壓克力保護罩，造成壓克力保護罩傾斜位移而誤關閉該閥停。

台電公司確認釐清肇因及設備正常後，昨下午4時30分提出綜合檢討報告及再起動申請；原能會表示，分別針對事件過程中機組系統設備動作序列正確性評估、事件發生肇因、改善措施、機組再起動安全性評估等事項詳加審查，並經駐廠視察員現場查證肇因發生情境及設備無異常狀況後，於晚上11時40分同意再起動申請。

沒有核二廠的昨日，發電拉警報，整天由太陽光電與抽蓄水力接力支應發電，供電燈號在傍晚亮起黃燈，即時備轉容量率預估僅7%左右。