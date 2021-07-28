靠自白定罪？判死10年未槍決 民團搶救最老死囚

台灣廢死聯盟要為死刑犯王信福平冤，圖為以他為背景的電影「信福 不幸 福 」手冊。（記者賴佩璇／攝影）

69歲王信福是目前年紀最大的死囚犯，昨天是他死刑定讞10周年，被關押已超過4500天，卻遲未被批准槍決，台灣 廢死聯盟等九個團體昨成立「王信福救援大隊」，羅列十大疑點為他平冤，盼檢察總長召開審查會，給王公平審判。

根據判決書，1990年8月10日王信福與李慶臨、陳榮傑等人到嘉義市「船長卡拉OK」飲酒作樂，席間與兩名已下班警員發生爭執，於是把槍枝交給陳榮傑，扶著陳手肘指著兩名警員「結掉這兩個！」陳便開槍打死兩員警。

案發後王信福潛逃至大陸，被發布通緝 ，2006年王因受病痛所苦，持偽造護照及台胞證入境被捕；最高法院於2011年7月27日判王死刑定讞。槍手陳榮傑則在1992年8月20日已執行槍決，年僅20歲。

Y綜合媒體報導，律師團曾提再審、非常上訴及釋憲聲請，皆遭駁回。廢死聯盟近年將此案列重點救援案件，羅列十大疑點，認為全案證據薄弱，輕忽科學鑑定、靠同案被告自白就判有罪，且歷時已久，相關證人無法到庭、缺乏證物，筆錄也有差異。今年5月18日已向最高檢遞出爭議性死刑確定案件促請審查意見書，希望召開審查會，還給王信福公平審判。

廢死聯盟理事長張娟芬說，王信福案只有真凶拖他下水的指控，這和蘇建和案、徐自強案如出一轍。王信福沒有犯案動機，且有證人指控警方刑求、不正訊問，這和鄭性澤案、邱和順案一樣。