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吵架挨前夫一槍險送命 半年後再嫁他

記者白錫鏗／台中28日電

王姓男子去年帶前妻劉女歡度七夕情人節，兩人因感情問題發生爭執，王涉持改造手槍近距離朝劉女射擊，子彈穿透劉女左下肺葉，送醫救回一命；王否認殺人意圖，稱拉扯誤擊，且兩人今年2月18日再婚，「我若有意殺她，她豈可能再與我結婚」，台中地院昨仍依殺人未遂等罪判王男6年2月，併科罰金6萬台幣。

判決書指出，30歲王男去年在住處改造網路所購模型子彈和空氣槍成具殺傷力。王男與劉女曾是夫妻，離婚後仍同住，去年8月25日七夕情人節晚間王駕車載劉女外出，次日凌晨兩人半路因感情問題發生口角，王一時氣憤，持槍朝坐在右前座劉女射擊，子彈自劉女外側胸壁穿透左下肺葉，造成穿刺傷及創傷性氣血胸。

王見劉女流血疼痛，將她送醫院，急救脫險。警方次日上午逮捕王男，起出改造槍彈和工具。

王男否認殺人未遂犯行，辯稱當時拿出槍是為了發洩，本來打外面，一時氣憤才持槍嚇唬劉女，槍口向著劉女上方，沒有要射擊她的意思，當時有拉扯，就誤觸擊發。王男並稱若有意殺害劉女，「劉女豈可能今年2月18日與我再次結婚」，足證他是誤傷。

劉女證稱，當天與王男買了消夜在車內共度情人節，王談到她外面是否有男人，她反問王有無繼續與前女友聯絡，兩人發生爭執，王突然拿槍朝車外開了三、四槍；「我跟他說很晚了會吵到鄰居會很丟臉，他就對我開槍」。

法官審酌，王男改造槍彈，朝劉女上半身射擊，致左下肺葉穿刺傷，經送醫急救倖免於難，王男極度欠缺自制能力，且危害社會治安，嚴重危害劉女生命安全，予以判刑。

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