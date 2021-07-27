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200公尺蝶式 王冠閎無緣決賽：未來會更好

台灣新聞組／台北27日電
王冠閎以分組第一的成績晉級準決賽，可惜無緣決賽。（中央社）
王冠閎以分組第一的成績晉級準決賽，可惜無緣決賽。（中央社）

台灣蝶王」王冠閎在東京奧運首次下水，靠著最後50公尺開啟引擎，在男子200公尺蝶式游出1分54秒44的成績，打破自己保持的台灣紀錄，以預賽第二名之姿晉級準決賽。然而今天早上16強準決賽，受到賽程安排影響、調整不佳，王冠閎沒能維持好表現，成績1分55秒52，無緣決賽。

男子200公尺蝶式共有38人參賽，前16名可進入準決賽，王冠閎被分配到第四組、第三水道，鳴槍下水後，前50公尺王冠閎還排第四，隨後逐漸加速，到最後50公尺衝上分組第一。考量到奧運選手多半保留體力在最後50公尺衝刺，王冠閎比照辦理，前面先用八成力跟著隔壁水道的日本好手瀨戶大也，到最後再衝刺，他說：「效果不錯。」

身旁被世界級選手環繞，王冠閎的奧運初體驗沒有花太多心思注意其他人，「就是專注在自己平常練習的方式、自己的配速上。」

對於無緣決賽，王冠閎表示，東京奧運配合轉播，過去游泳項目多是早上預賽、晚上決賽，東京奧運男子200公尺蝶式是昨天晚上預賽、今天早上準決賽，身體比較疲勞、狀況沒能調整到最好。王冠閎表示，若是昨天的成績、說不定可以在奧運拿牌，與決賽的距離很接近，但比賽就是這樣、有輸有贏，賽程對大家的影響都很大，相信未來可以越來越好。

王冠閎表示，儘管今天這個結果不是預期的目標，但也可以讓國外選手知道，「台灣選手也是可以游進奧運準決賽的」。

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