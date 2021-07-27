我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增「高端疫苗」意願登記 AZ和莫德納暫不混打

東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

雲端發票獎號鬧雙包 台財政部「都給獎」估多花3.7億

記者沈婉玉／台北27日電
雲端發票示意圖，非新聞當事人。（本報系資料照片）
雲端發票示意圖，非新聞當事人。（本報系資料照片）

日前剛直播開獎的今年五、六月期雲端發票專屬獎號，史上首度發生獎號上傳錯誤，造成獎號「鬧雙包」。財政部昨天緊急召開記者會啟動補救機制，因中獎通知都已發送，為確保民眾兌獎權益，兩批獎號統統給獎，本期將增加逾百萬組中獎機會；按兌領率估計，約需多支出台幣3.7億元(約1317萬美元)獎金。

雲端發票專屬獎有100萬元獎30組、2000元獎1.6萬組及500元獎100萬組，合計101萬6030組。財政部次長李慶華說，本期雲端發票專屬獎數倍增，雖不至於影響下半年增開六獎及預計加開的800元雲端發票專屬獎，但800元獎的組數可能會視兌領情形及剩餘獎金來做調整。

李慶華說，每期統一發票開獎前，財政部都會事先請電腦稽核協會、資管學會，針對當期雲端發票進行抽獎程式驗證及資料庫封裝。沒想到正式開獎後，財政部印刷廠同仁在將獎號上傳至電子發票整合服務平台時，卻誤將驗證會議所留存的開獎號碼檔案上傳。

李慶華說，印刷廠廠長李孝春已向財政部長蘇建榮口頭請辭，後續也會追究相關人員行政責任。未來開獎日中獎號碼上傳作業，也會由開獎公正人士驗證確認後再上傳，以避免錯誤再發生。

雲端 財政部

上一則

台58萬劑AZ疫苗將到貨 自購達188.3萬劑

下一則

史上頭一遭 美現役軍官將登「莒光園地」

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
古巴鎮壓抗議遭美制裁 拜登稱只是懲罰的開端

古巴鎮壓抗議遭美制裁 拜登稱只是懲罰的開端
控公銀炒高端股被指謠言送辦 法院還公道

控公銀炒高端股被指謠言送辦 法院還公道
中國財政部1億元救河南 富士康、螞蟻集團也各捐1億

中國財政部1億元救河南 富士康、螞蟻集團也各捐1億

熱門新聞

圖為莫德納疫苗注射。（中央社）

台接種莫德納最年輕死亡案例 36歲男打完13天後家中亡

2021-07-22 20:31
32--由中研院近史所兼任研究員張力撰寫的「袁健生先生訪問紀錄」近日出版，書中袁健生暢談台美十多位總統的人格特質與小故事，見證近半世紀的台美外交風雲。(圖：張力提供)

袁健生新書揭祕 李登輝怒丟柯林頓邀請函

2021-07-21 02:24
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

2021-07-23 02:20
一架運送美國政府貨物的L-100-30（C130民用版）19日上午從菲律賓克拉克國際機場起飛，中午12時14分降落桃園機場，停放615機坪裝卸貨物。記者季相儒／攝影

美國C-130運輸機在桃園機場降落 短暫停留後飛離

2021-07-19 14:45
前總統李登輝辭世將滿一周年。他生前最疼愛的孫女李坤儀（右），日前產下第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。本報資料照片

辭世周年／李登輝外曾孫改姓 日後涉足政壇埋伏筆？

2021-07-25 17:46
彭博資訊報導，今年台灣的新冠疫情急劇升高，數據顯示，台灣的死亡病例不尋常地高。路透

彭博：台灣新冠患者死亡率偏高 源於掉以輕心

2021-07-26 06:40

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一
3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大
紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地
她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍