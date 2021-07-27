雲端發票獎號鬧雙包 台財政部「都給獎」估多花3.7億

雲端發票示意圖，非新聞當事人。（本報系資料照片）

日前剛直播開獎的今年五、六月期雲端 發票專屬獎號，史上首度發生獎號上傳錯誤，造成獎號「鬧雙包」。財政部 昨天緊急召開記者會啟動補救機制，因中獎通知都已發送，為確保民眾兌獎權益，兩批獎號統統給獎，本期將增加逾百萬組中獎機會；按兌領率估計，約需多支出台幣3.7億元(約1317萬美元)獎金。

雲端發票專屬獎有100萬元獎30組、2000元獎1.6萬組及500元獎100萬組，合計101萬6030組。財政部次長李慶華說，本期雲端發票專屬獎數倍增，雖不至於影響下半年增開六獎及預計加開的800元雲端發票專屬獎，但800元獎的組數可能會視兌領情形及剩餘獎金來做調整。

李慶華說，每期統一發票開獎前，財政部都會事先請電腦稽核協會、資管學會，針對當期雲端發票進行抽獎程式驗證及資料庫封裝。沒想到正式開獎後，財政部印刷廠同仁在將獎號上傳至電子發票整合服務平台時，卻誤將驗證會議所留存的開獎號碼檔案上傳。

李慶華說，印刷廠廠長李孝春已向財政部長蘇建榮口頭請辭，後續也會追究相關人員行政責任。未來開獎日中獎號碼上傳作業，也會由開獎公正人士驗證確認後再上傳，以避免錯誤再發生。