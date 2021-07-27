上兵遭虐跳樓爭訟11年 國防部罕見核定「因公死亡」撫卹

國防部重新核定蘇詠盛「因公死亡」撫卹，國防部官員與立委賴香伶辦公室主任江一豪（中）赴嘉義送公文給蘇父蘇滿堂（右二）、蘇母蘇盧美娟（左二）。（圖：蘇滿堂提供）

上兵蘇詠盛2010年間遭中尉排長郭景志不當管教，全副武裝抱著總重近15公斤的11把訓練用木槍一上午，最後不堪凌虐罹患急性壓力疾患跳樓身亡；國防部 原核定因病死亡，蘇父努力奔走11年後，國防部罕見於6月23日重新核定依「因公死亡」撫卹。當時台北高等行政法院受命法官看了蘇詠盛遺書一度落淚，最後雖沒能「翻案」，但促成行政程序法「新證據」認定的修法。

協助奔走的民眾黨立委賴香伶說，她待過行政機關，知道依法行政是公務員必須堅持的，駁回救濟理由很明確清楚，只能進一步溝通；救援蘇案就是找國防部協調、一步一步走，對國防部最終重新核定蘇案她非常感動。

「已經11年了。」蘇父蘇滿堂一想起兒子仍哽咽，他說常想起兒子用餐時喊「爸爸，吃飯囉！」貼心話迄今縈繞耳邊；聽到兒子出事那一刻他六神無主，感謝仗義執言大法官 讓案件露出一線曙光，也感謝立委賴香伶辦公室，「一起走到終點絕不放棄」。

2010年4月27日上午8時許，陸軍保修指揮部飛彈光電基地勤務廠勤務連值星官、中尉排長郭景志集合士官兵分配打掃任務，見士官兵紀律散漫，反覆數次操演十秒內跑至他面前緊急集合，他認為上兵蘇詠盛面露不悅，多次點名蘇未獲理會，下令蘇出列，蘇未答有並敬禮，要求蘇重複操做「出入列」四、五次，斥「看你什麼時候敬禮」。

郭後來命蘇詠盛全副武裝抱總重14.19公斤的11把木槍做事，說「木槍掉下來就要倒大楣」，還嗆「我不會讓你那麼好過、我要玩死你…」再命蘇全天背重3.87公斤的六五步槍做事。

蘇詠盛打掃時哭泣，手搥牆壁受傷，一名中士勸郭「已經出事了，你不要再鬧了」，郭仍堅持懲罰，蘇當天下午1時20分留遺書從營區四樓跳樓身亡。

郭景志被依「長官凌虐部屬致人於死罪」判刑7年2月後，蘇滿堂提訴願、打行政訴訟，要求國防部改依「因公死亡」撫卹，因法律規定「作成行政處分後始發現的證據」，最終敗訴。

蘇父聲請釋憲也不被受理，當時黃虹霞等四名大法官提出不同意見書，黃虹霞認為此案可視洪仲丘案前一章，是不該發生的人間悲劇，怎不特別值得大法官關注。

郭景志2013年8月入獄服刑，三年多後假釋出獄。