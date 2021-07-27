我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增「高端疫苗」意願登記 AZ和莫德納暫不混打

東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

摘銀「三箭客」＝熱血哥＋博士生＋動漫迷

台灣新聞組／台北27日電
台灣射箭男團在東京奧運摘銀，圖為湯智鈞。（特派記者余承翰／東京攝影）
台灣射箭男團在東京奧運摘銀，圖為湯智鈞。（特派記者余承翰／東京攝影）

中華男子射箭代表隊「三箭客」湯智鈞、魏均珩、鄧宇成昨在金牌賽中不敵南韓，最終拿下銀牌，湯智鈞的母校是新北明德高中，教練與學弟妹昨守在電視前見證歷史。教練林芳瑜透露，湯智鈞中學三年級展露頭角，2016年全國青年盃是聞名射箭界的一戰，至今創下30、50公尺單雙局與全項紀錄，還未能有人打破。

湯智鈞父親湯志昌表示，兒子一直以來把奧運當作目標，犧牲畢業旅行、過年等假期，想不到美夢成真。湯爸爸回憶兒子射箭路，在中學二年級時因為遭遇瓶頸，無論心態或手感一直調整不到位，教練劉展明一句「你不要練就退隊去念書，但你想想念書真的比較好嗎？」讓湯智鈞醒悟，決定把最高榮譽當目標，把奧運奪牌夢寫入夢想清單中。

魏均珩是桃園子弟，未受訪的魏爸爸透過教練表示說「家人都很高興，榮譽全歸兒子，也謝謝教練栽培。」

今年27歲的魏均珩就讀師範大學體育系博士班，小學三年級因緣際會接觸射箭，父親認為射箭可以訓練視力、強化專注力而大力鼓勵，從此與射箭結下一輩子緣分。

鄧宇成私下是個動漫迷，此次出發東奧前，他曾提到因為疫情關係只能待在選手村，可惜不能造訪動漫聖地秋葉原。不過這次他踏上運動員夢想的舞台，還在東京奧運中射出銀牌佳績。鄧爸爸受訪難掩開心與激動，全家人都以他為榮。

男團站上頒獎台前，中華射箭隊已經悶了三天，從排名賽成績不如預期，到混雙、女團都首戰意外落馬，男子隊教練劉展明坦言，擔心魏均珩、湯智鈞和鄧宇成心情受影響。

金牌戰中華隊單局六支箭的成績分別是55分、58分和55分，其中第二局更射出四支10分箭，但南韓隊表現更出色，總共18支箭就有13支10分箭；中華隊發揮出色的第二局，南韓隊就是飆出60分的滿分成績，順利寫下連霸。

年僅20歲的「湯包」湯智鈞讚說，對手的確發揮出色，不過自己也很享受舞台，「射得開心，就滿意了。」和鄧宇成都是初次登上奧運殿堂的「湯包」還透露，其實金牌戰前很緊張，全身發抖，「連頭都在抖」，但一上賽台就要好好藏住緊張感，且有教練和隊友當最強後盾，很開心第一次奧運旅程就登上頒獎台。

東京奧運 南韓 動漫

上一則

黑白集／趁疫清算黨產 總統表姊夫上場

下一則

上兵遭虐跳樓爭訟11年 國防部罕見核定「因公死亡」撫卹

延伸閱讀

東奧／16歲認識互鼓勵 美男女飛靶射擊雙金

東奧／16歲認識互鼓勵 美男女飛靶射擊雙金
中：台灣參加奧運應循一中原則 民進黨「以體育謀獨」

中：台灣參加奧運應循一中原則 民進黨「以體育謀獨」
射箭／賽前自製出場介紹影片 中華隊奪銀追平隊史紀錄

射箭／賽前自製出場介紹影片 中華隊奪銀追平隊史紀錄
香港奪首金 張家朗獲男子花劍金牌 全港嗨翻

香港奪首金 張家朗獲男子花劍金牌 全港嗨翻

熱門新聞

圖為莫德納疫苗注射。（中央社）

台接種莫德納最年輕死亡案例 36歲男打完13天後家中亡

2021-07-22 20:31
32--由中研院近史所兼任研究員張力撰寫的「袁健生先生訪問紀錄」近日出版，書中袁健生暢談台美十多位總統的人格特質與小故事，見證近半世紀的台美外交風雲。(圖：張力提供)

袁健生新書揭祕 李登輝怒丟柯林頓邀請函

2021-07-21 02:24
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

2021-07-23 02:20
一架運送美國政府貨物的L-100-30（C130民用版）19日上午從菲律賓克拉克國際機場起飛，中午12時14分降落桃園機場，停放615機坪裝卸貨物。記者季相儒／攝影

美國C-130運輸機在桃園機場降落 短暫停留後飛離

2021-07-19 14:45
前總統李登輝辭世將滿一周年。他生前最疼愛的孫女李坤儀（右），日前產下第三胎男嬰，有望從母姓改姓李，延續李家香火。本報資料照片

辭世周年／李登輝外曾孫改姓 日後涉足政壇埋伏筆？

2021-07-25 17:46
彭博資訊報導，今年台灣的新冠疫情急劇升高，數據顯示，台灣的死亡病例不尋常地高。路透

彭博：台灣新冠患者死亡率偏高 源於掉以輕心

2021-07-26 06:40

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一
3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大
紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地
她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍