摘銀「三箭客」＝熱血哥＋博士生＋動漫迷

台灣射箭男團在東京奧運摘銀，圖為湯智鈞。（特派記者余承翰／東京攝影）

中華男子射箭代表隊「三箭客」湯智鈞、魏均珩、鄧宇成昨在金牌賽中不敵南韓 ，最終拿下銀牌，湯智鈞的母校是新北明德高中，教練與學弟妹昨守在電視前見證歷史。教練林芳瑜透露，湯智鈞中學三年級展露頭角，2016年全國青年盃是聞名射箭界的一戰，至今創下30、50公尺單雙局與全項紀錄，還未能有人打破。

湯智鈞父親湯志昌表示，兒子一直以來把奧運當作目標，犧牲畢業旅行、過年等假期，想不到美夢成真。湯爸爸回憶兒子射箭路，在中學二年級時因為遭遇瓶頸，無論心態或手感一直調整不到位，教練劉展明一句「你不要練就退隊去念書，但你想想念書真的比較好嗎？」讓湯智鈞醒悟，決定把最高榮譽當目標，把奧運奪牌夢寫入夢想清單中。

魏均珩是桃園子弟，未受訪的魏爸爸透過教練表示說「家人都很高興，榮譽全歸兒子，也謝謝教練栽培。」

今年27歲的魏均珩就讀師範大學體育系博士班，小學三年級因緣際會接觸射箭，父親認為射箭可以訓練視力、強化專注力而大力鼓勵，從此與射箭結下一輩子緣分。

鄧宇成私下是個動漫 迷，此次出發東奧前，他曾提到因為疫情關係只能待在選手村，可惜不能造訪動漫聖地秋葉原。不過這次他踏上運動員夢想的舞台，還在東京奧運 中射出銀牌佳績。鄧爸爸受訪難掩開心與激動，全家人都以他為榮。

男團站上頒獎台前，中華射箭隊已經悶了三天，從排名賽成績不如預期，到混雙、女團都首戰意外落馬，男子隊教練劉展明坦言，擔心魏均珩、湯智鈞和鄧宇成心情受影響。

金牌戰中華隊單局六支箭的成績分別是55分、58分和55分，其中第二局更射出四支10分箭，但南韓隊表現更出色，總共18支箭就有13支10分箭；中華隊發揮出色的第二局，南韓隊就是飆出60分的滿分成績，順利寫下連霸。

年僅20歲的「湯包」湯智鈞讚說，對手的確發揮出色，不過自己也很享受舞台，「射得開心，就滿意了。」和鄧宇成都是初次登上奧運殿堂的「湯包」還透露，其實金牌戰前很緊張，全身發抖，「連頭都在抖」，但一上賽台就要好好藏住緊張感，且有教練和隊友當最強後盾，很開心第一次奧運旅程就登上頒獎台。