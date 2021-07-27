射箭男團：睽違17年摘銀 桌球混雙奪銅：甩21年獎牌荒

台灣射箭男團在東奧贏得銀牌，湯智鈞（右）與隊友魏均珩（左）、鄧宇成（中）合作無間。（特派記者余承翰／東京攝影）

中華代表團昨天在第三天賽程一口氣迎接兩面獎牌，魏均珩、湯智鈞和鄧宇成先射下射箭男團銀牌，桌球（乒乓球）「黃金混雙」林昀儒／鄭怡靜晚間再拍下混雙銅牌，加上今天舉重「女神」郭婞淳將登場，中華代表團選手有機會連四天奪牌。

中華射箭隊過去奧運累積一銀兩銅，唯一銀牌是2004年雅典奧運的男團銀牌；東京奧運 射箭男子團體賽排第六種子的中華射箭隊，排名賽雖沒射出最佳表現，昨天一路過關斬將，16強賽先在「加射」險勝澳洲 隊，八強再射下第三種子中國 大陸隊，四強更以6比0「橫掃」列第二種子的荷蘭隊，闖進相隔17年的男團金牌戰，儘管最終挑戰衛冕軍南韓隊失利，銀牌入袋仍追平2004年雅典奧運締造的隊史最佳成績。擔任團隊開路先鋒的魏均珩說：「透過這次表現，希望帶給整個隊、整個代表團一點正能量。」

林昀儒（左）鄭怡靜（右）在奧運混雙奪銅。（特派記者余承翰／東京攝影）

昨天中華代表團寄予奪牌厚望的「柔道女神」連珍羚和拳擊世錦賽金牌林郁婷，紛紛在第一場比賽意外落馬，射箭隊前兩天則是混雙、女團都首輪出局，男團銀牌為整個中華隊提振不少士氣。

晚上桌球「黃金混雙」也接棒報佳音，林昀儒和鄭怡靜只花38分鐘就以直落四拍下世界排名第七的法國組合袁嘉楠／勒班森，迎接隊史相隔21年的奧運獎牌。

中華桌球隊過去只有大陸轉籍的陳靜在女單進帳一銀一銅，且從2000年雪梨奧運後就沒奪牌紀錄，昨天「黃金混雙」終結中華桌球隊奧運獎牌荒，且是第一組本土培養的奧運桌球奪牌選手；29歲的鄭怡靜說，銅牌只是一個開頭，不只期待未來和林昀儒繼續合作，到手的獎牌也為今天開始的個人賽增添更多信心。

19歲的林昀儒賽後情緒顯得「淡定」，不過鄭怡靜透露，向來冷靜的林昀儒從第一場比賽就開始喊聲，從肢體動作其實已經透露出內心的激動，鄭怡靜笑說：「我們每一球都很堅定的握拳，是兩個人一起的感覺，很享受當下。」

東京奧運23日開幕，中華代表團前三天賽程已經累積兩銀兩銅，今天舉重女子59公斤級的世界紀錄保持人郭婞淳下午登場，有望為中華代表團拿下首金。