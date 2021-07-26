20年網壇生涯落幕 「五朝元老」盧彥勳：為自己驕傲

2001年轉入職業，到今年剛好滿20個年頭，台灣 網球男將指標球星盧彥勳昨天完成選手生涯最終戰，他在東京奧運 男單首輪雖以1比6、3比6敗給去年美網打進決賽的德國名將澤瑞夫，但20年來一路堅持，幾乎等於台灣網壇男將代名詞，他說：「我對自己感到驕傲。」

盧彥勳從2002年釜山亞運就為中華代表團帶回獎牌，2004年雅典奧運到今年東京奧運，更寫下連五屆奧運參賽的特別紀錄；五度參賽都沒站上奧運頒獎台，但盧彥勳形容昨天就像「站在自己的決賽」，20年來已為網球付出一切。

世界排名最高曾到33的盧彥勳透露，選擇東奧後退役，除年紀是考慮因素，新冠肺炎疫情 也是退役關鍵，除了四處征戰增添許多不方便，下月要滿38歲的他也因疫情限制，超過兩個月沒和妻小團聚，大兒子還會語出驚人希望他盡快出局，才能快回台團圓，聽在他耳裡好笑又不捨。

決定東奧後退休，盧彥勳首輪抽到世界排名第五的澤瑞夫。他坦言彼此狀態有落差，但昨天踏上第一球場前仍如常準備，直到比賽結束，感觸才突然湧上。

「不能說鬆一口氣，但20年來，這場球後，就結束了。」2018年動了手肘手術的盧彥勳透露，去年初狀況有漸入佳境，但疫情爆發後國際賽停擺，近半年身體又有些狀況，但為完成最後一次奧運旅程，吞了藥也要上場。

他形容自己的東奧最終戰，就像球員生涯的縮影，「對我來講，我付出所有一切，20年來有好有不好，今天也不算很好，但重點是我還有勇氣去嘗試，把自己最後一絲絲精力放在球場上面。」褪下戰袍的他，希望在台成立網球訓練基地，為年輕好手打造實用平台，培育出更多網壇新星。