19歲羅嘉翎初征奧運 踢回里約錯失的獎牌

羅嘉翎初征奧運，踢下跆拳道銅牌。（特派記者余承翰／東京攝影）

首戰就遇世錦賽金牌的南韓好手，台灣 19歲的跆拳道女將羅嘉翎沉穩應戰，昨天她先在「黃金得分」力退名將李雅凜，八強賽再踢下加拿大帕克，儘管四強賽不敵青年奧運銀牌，最終銅牌戰她以連續上端攻擊演出逆轉勝，以10比6擊敗尼日對手耶索夫，帶回東京奧運 跆拳道女子57公斤級銅牌，也為中華跆拳道隊帶回里約奧運錯失的獎牌。

蔡英文 總統昨天在臉書祝賀表示，「今晚的『＋○』振奮了全台灣」。蔡總統表示，19歲的羅嘉翎，第一次登上奧運大舞台，就展現出無畏的氣魄，成功踢下獎牌，「英雄出少年，真的很棒，大大恭喜」。

跆拳道向來是中華代表團奧運「獎牌庫」，從2000年雪梨奧運起，連四屆都有獎牌進帳，但奪牌紀錄在上屆里約奧運中斷，今年被寄予厚望的蘇柏亞和黃鈺仁又都在首戰出局，反而是年紀最輕的羅嘉翎成大黑馬，奧運初體驗就站上頒獎台。

「賽前沒預料會拿到牌子。」身高183公分的羅嘉翎透露，其實5月的東奧亞洲區資格賽壓力較大，成為團隊最後一位選手後，面對東京奧運反而能以享受的心情去迎接，開心能在夢想舞台奪下獎牌。

出身跆拳道世家的羅嘉翎，爸爸羅文祥是跆拳道教練，哥哥羅堉誠也是選手出身，她在2016年拿下世界青少年錦標賽金牌後，就有挑戰奧運的想法。

羅嘉翎摘銅，羅爸爸與羅媽媽興奮歡呼。（記者張哲郢／攝影）

奪銅才知有500萬獎金

不過東奧奪牌倒是提前驚喜，她甚至連銅牌有國光獎章獎金500萬元台幣也不知情。儘管第三回合一度3比4落後，她仍冷靜沉住氣，才能以兩次上端攻擊逆轉踢下耶索夫。

羅嘉翎在新北市三芝開設「奧運村跆拳道館」的父親守在電視前觀戰時表情緊張，確認獲勝那一刻高舉雙手歡呼，三芝街上也有人放鞭炮慶祝。羅爸爸透露，女兒一度要放棄跆拳道，掙扎半年多才走出來。

羅嘉翎國小就超過160公分，高一從青少年等級跳到國家隊。羅爸爸透露，剛進國訓中心時，女兒幾乎天天哭，至少哭了半年，他看了很心疼，差點叫女兒放棄。