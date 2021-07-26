我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

東奧／女子100米蝶式 加拿大華裔泳將麥克尼爾鍍金

全球76國參賽 「生物奧賽」台奪4金 與陸並列第1

記者潘乃欣／台北26日電
吳家愷（左起）、杞亮昀、林威辰、林宗毅代表台灣參加第32屆生物奧林匹亞競賽，全都奪金。（圖：教育部提供）
吳家愷（左起）、杞亮昀、林威辰、林宗毅代表台灣參加第32屆生物奧林匹亞競賽，全都奪金。（圖：教育部提供）

葡萄牙主辦的第32屆國際生物奧林匹亞競賽23日落幕，台灣四名參賽者傳捷報，在76國、304名參賽學生中全獲金牌，與中國大陸並列全球第一名。獲獎者包括台北市師大附中林宗毅、建國中學林威辰，及嘉義高中杞亮昀、吳家愷。

教育部國教署表示，本屆奧賽生物代表隊由中山大學教授陳錦翠等20名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初賽、複賽、選拔營及決選營四階段，從5187名學生當中選出四人代表台灣參加比賽，並由陳錦翠、中興大學兼任副教授蕭淑娟擔任團長及副團長。

今年創下台灣選手第八次全數奪金的紀錄，上一次為2018年。教育部統計，台灣自1999年起參加國際生物奧林匹亞競賽，歷年都獲佳績，參賽至今共獲67面金牌、22面銀牌、三面銅牌。

嘉中科學班三年級杞亮昀是台灣今年唯一女性獲獎者，她分享，生物世界的規則中潛藏許多例外，例外中卻又能歸納出通則，彷彿一切美麗的偶然，細究後又有跡可循。這般魅力燃起她的興趣，選擇走入這個神祕領域。

她的指導教師林秀珠指出，杞亮昀剛上高一時就自讀完坎貝爾生物學，主動與老師討論問題，平日也會閱讀組織學、免疫學、生理學等書，可見她對生物充滿熱誠。學校設備不足時，還會自行搭車到大學實驗室學習技巧。

師大附中高二生林宗毅也是今年得主，他幽默分享，自己上高中後喜歡透過各種手段謀求公假，只為離班上生物實驗室。他尤其喜歡東南亞雨林原生植物，並在房間設立微小的人工光源溫室，偶爾不想念書時，便跟著植物冬眠或夏眠，認為睡眠是四時皆宜的及時行樂。

為獎勵獲獎的奧賽國手，教育部針對學生若獲競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校本科系或推薦入大學院校各科系。另頒發獎金，金牌可獲20萬元台幣。

教育部 台灣 東南亞

上一則

游錫堃自曝向酈英傑建議：美對中畫紅線

下一則

19歲羅嘉翎初征奧運 踢回里約錯失的獎牌

延伸閱讀

紐時轟趙立堅「好鬥」 中媒：惡狼侵襲 做戰狼又何妨

紐時轟趙立堅「好鬥」 中媒：惡狼侵襲 做戰狼又何妨
紐時盯上趙立堅 環球電視網：面對惡狼 做戰狼何妨?

紐時盯上趙立堅 環球電視網：面對惡狼 做戰狼何妨?
史上最久… 國會大廈深鎖16個月 國慶日仍閉門謝客

史上最久… 國會大廈深鎖16個月 國慶日仍閉門謝客
紐約槍響造成6起1死8傷 華人夜驚魂

紐約槍響造成6起1死8傷 華人夜驚魂

熱門新聞

圖為莫德納疫苗注射。（中央社）

台接種莫德納最年輕死亡案例 36歲男打完13天後家中亡

2021-07-22 20:31
高雄市前市長韓國瑜(左)與國民黨前主席吳敦義。本報系資料照合成

吳敦義：韓國瑜「要黨為他參選開路」郭台銘出馬也因韓

2021-07-18 12:01
32--由中研院近史所兼任研究員張力撰寫的「袁健生先生訪問紀錄」近日出版，書中袁健生暢談台美十多位總統的人格特質與小故事，見證近半世紀的台美外交風雲。(圖：張力提供)

袁健生新書揭祕 李登輝怒丟柯林頓邀請函

2021-07-21 02:24
行政院前院長張善政(左)與高雄市前市長韓國瑜。本報系資料照片

吳敦義新書爆：國民黨荒謬劇接二連三

2021-07-18 13:09
台積電、鴻海等採購BNT疫苗，蔡政府先卡後通，還大割稻子尾。圖為鴻海創辦人郭台銘（前左）當日與蔡總統會面後步出總統府。(本報資料照片)

黑白集／感謝背板的背後：戳破吃相難堪

2021-07-23 02:20
一架運送美國政府貨物的L-100-30（C130民用版）19日上午從菲律賓克拉克國際機場起飛，中午12時14分降落桃園機場，停放615機坪裝卸貨物。記者季相儒／攝影

美國C-130運輸機在桃園機場降落 短暫停留後飛離

2021-07-19 14:45

超人氣

更多 >
疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼
1張圖／東京奧運獎牌榜 美國6金衝第一 中、日緊跟在後

1張圖／東京奧運獎牌榜 美國6金衝第一 中、日緊跟在後
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化
美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調