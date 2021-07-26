全球76國參賽 「生物奧賽」台奪4金 與陸並列第1

吳家愷（左起）、杞亮昀、林威辰、林宗毅代表台灣參加第32屆生物奧林匹亞競賽，全都奪金。（圖：教育部提供）

葡萄牙主辦的第32屆國際生物奧林匹亞競賽23日落幕，台灣 四名參賽者傳捷報，在76國、304名參賽學生中全獲金牌，與中國大陸並列全球第一名。獲獎者包括台北市師大附中林宗毅、建國中學林威辰，及嘉義高中杞亮昀、吳家愷。

教育部 國教署表示，本屆奧賽生物代表隊由中山大學教授陳錦翠等20名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初賽、複賽、選拔營及決選營四階段，從5187名學生當中選出四人代表台灣參加比賽，並由陳錦翠、中興大學兼任副教授蕭淑娟擔任團長及副團長。

今年創下台灣選手第八次全數奪金的紀錄，上一次為2018年。教育部統計，台灣自1999年起參加國際生物奧林匹亞競賽，歷年都獲佳績，參賽至今共獲67面金牌、22面銀牌、三面銅牌。

嘉中科學班三年級杞亮昀是台灣今年唯一女性獲獎者，她分享，生物世界的規則中潛藏許多例外，例外中卻又能歸納出通則，彷彿一切美麗的偶然，細究後又有跡可循。這般魅力燃起她的興趣，選擇走入這個神祕領域。

她的指導教師林秀珠指出，杞亮昀剛上高一時就自讀完坎貝爾生物學，主動與老師討論問題，平日也會閱讀組織學、免疫學、生理學等書，可見她對生物充滿熱誠。學校設備不足時，還會自行搭車到大學實驗室學習技巧。

師大附中高二生林宗毅也是今年得主，他幽默分享，自己上高中後喜歡透過各種手段謀求公假，只為離班上生物實驗室。他尤其喜歡東南亞 雨林原生植物，並在房間設立微小的人工光源溫室，偶爾不想念書時，便跟著植物冬眠或夏眠，認為睡眠是四時皆宜的及時行樂。

為獎勵獲獎的奧賽國手，教育部針對學生若獲競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校本科系或推薦入大學院校各科系。另頒發獎金，金牌可獲20萬元台幣。