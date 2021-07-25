25分鐘拍落對手 羽球「世界球后」戴資穎神速闖頭關

戴資穎在東京奧運首戰只花25分鐘就收下勝利。(特派記者余承翰／東京攝影)

生涯第三次奧運旅程，台灣羽球 「世界球后」戴資穎只花25分鐘就迎接首勝，她明確喊出「奪牌」目標，不過獎牌成色先不多想，小組賽先出線是第一要務。

東奧羽球單打只取分組第一晉級，列第二種子的小戴位於長籤，小組賽出線就是八強就位，昨天首戰她僅花25分鐘就以21比11、21比13拍下瑞士世界排名46的賈奎特，明天的第二戰將碰越南阮翠玲。

小戴提到，第一場以適應場地和對比賽的感覺為主，當然奪勝是首要重點，「因為小組賽，要全部都贏才可以進到八強。」她認為首戰整體表現「還可以」，但第二局失誤仍偏多，是接續可以改善的部分。

實力明顯優於同組對手，小戴說，其他場雙打打得激烈，她雖是旁觀者但也能感受東奧的強度，「要讓自己也趕快進入狀況，因為小組賽打完之後，每一場都很艱難。」

羽球首日賽程，光是日場的14場雙打賽程就有五場打到決勝局，包括中華隊男雙「麟洋配」王齊麟／李洋。

抽到「死亡之組」的「麟洋配」，碰世界第十的印度組合謝提／蘭基雷迪，大戰1小時又9分鐘，在瓦解對手五個賽末點下仍以16比21、21比16、25比27無緣首勝。

●男單王子維、周天成 首戰皆告捷

和「麟洋配」是國中同學的「羽球王子」王子維昨晚登場，面對排名百名外的斯里蘭卡對手卡魯納拉特納，他以21比12、21比15過關。另外，中華羽球隊「一哥」周天成今天在東京奧運 羽球男單首戰輕鬆過關，以21：12、21：11連拿兩局，擊敗世界排名57的瑞典選手布雷施泰特。周天成是大會第2種子，今天順利奪下首勝，若能搶下分組第一，將可直接進入8強。