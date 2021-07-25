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疫情下…台灣港口 外國船員遭丟包暴增

記者陳熙文／台北25日電
德運號貨輪自2019年10月停靠台北港後，因船東長期積欠薪資，船員困在船上，形同被「丟包」，至今尚未離港。（記者陳熙文／攝影）
德運號貨輪自2019年10月停靠台北港後，因船東長期積欠薪資，船員困在船上，形同被「丟包」，至今尚未離港。（記者陳熙文／攝影）

疫情衝擊全球航運業，「海員拋棄」情況急速惡化。據統計，去年海員拋棄件數成長將近一倍，台灣也成丟包冤大頭，去年共發生五起海員拋棄，為亞洲頻繁度最高。由於多是非登記台灣國籍的權宜船，台灣於法難以介入保障船員權益。

2006年海事勞工公約（The Maritime Labour Convention, MLC）三點定義「海員拋棄」（Seafarer Abandonment），一為船東無法或拒絕負擔海員遣返回國費用；二為船東無法或拒絕給予海員所需補給、資源；三為船東單方面與海員失聯，並至少兩個月未能支付海員合約薪資。

過去，全球海員拋棄的案例，每年平均為30至40件。根據國際勞工組織的紀錄，2015年至2019年，每年平均發生約39件；去年則竄高至75件，其中台灣發生五件，僅次於阿拉伯聯合大公國八件、土耳其六件、義大利六件，是亞洲發生件數最多的國家。

台灣自2019年底共發生六件海員拋棄事件，至今仍有五件尚未解決爭端，包括一艘貝里斯籍貨輪（De Yun，德運號）、一艘中國籍貨輪（Tui Hai Da）、兩艘獅子山共和國籍貨輪，及一艘不明國籍貨輪，現分別停靠在台北港和高雄港，共40名海員未能得到應得薪資。其中，德運號自2019年入台北港後滯留近二年，船上八名船員都尚未獲得應得薪資。

近日，烟花颱風逼台，立委洪申翰擔心船員待在船上有危險，7月20日發函交通部航港局盼協助安置。台灣也在疫情指揮中心完成PCR檢測、確認新冠肺炎陰性後，安排四人上岸入住防疫旅館。

洪申翰表示，航港局已與船東聯繫，盼能派船員替換，讓另外四人也能下船安置；航港局並向船員承諾，倘若船東未解決與船員的薪資糾紛，不會讓德運號離港。

曾協助相關案件的律師指出，此類案件相當棘手，海員拋棄的案件一般來說，應找船東公司（雇主）作處理，但大多公司都登記在國外，甚至是紙上公司，船員經常身陷異地、求助無門；若無法求償船東公司，應依船隻登記國的法律裁判，但多數案例都發生在權宜船上，船舶的掌控與國籍之間並無真正聯繫，船員也多為外籍身分，不適用港口國法律。

立委邱顯智表示，問題在於如何促使船東對船員負責，且在船東不負責時，有相關擔保機制。或可研議要求要進入台灣港口的船隻，特別是船齡老舊、紀錄不良等可能發生爭議者，須取得符合國際公約的財務擔保證書或相應證明文件，才能進入台灣港口，讓船員在被遺棄或拖欠薪資等狀況發生時，可迅速取得保險救濟。

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