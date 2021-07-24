2.5版微降級矛盾多 都怕負責 百人視訊會議有點亂

二級警戒將開放潛水、衝浪等，如何玩水又戴口罩成難題，東北角龍洞灣的潛水業者表示，潛水時要把口罩放在專用袋內，頭一出水面及上岸就要戴口罩。（記者游明煌／翻攝）

中央疫情 指揮中心宣布警戒降級，但未降到原本的二級，而是介於三級和二級的「二級加強版」，不僅專家看出許多矛盾處，據了解，整個決策過程既要考慮防疫安全，還要兼顧民生經濟的兩難，關鍵是「誰要為開放負責」的政治考量，最後得出折衷的「2.5版微降級」。

比對這次微降級，原本二級開放室內100人、室外500人，這次緊縮為室內50人、室外100人，超過人數須提計畫審核。餐飲則比照上次微解封，室內要有隔板、維持社交距離。這次婚宴和公祭也回歸二級，但禁止換桌逐桌敬酒，多了一道防線。

指揮官陳時中 指這次降級是考量台灣疫情，並參酌國際經驗，但鬆緊之間的標準拿捏，外界仍有不解之處。

據指出，前晚提前流出二級指引草案，是陳時中當天下午4點主持的會議結論。上次微解封，地方是看電視轉播才知道，中央被罵不接地氣。這次陳時中也邀各縣市政府參與，百餘人的視訊會議，「大家搶著發言，有點亂」。

例如開放水域活動，但要戴口罩 ，濕掉的口罩要馬上換，至少有3縣市提問「潛水能否開放？」討論一段時間，中央才回答可開放，潛水裝備視同戴口罩，但上岸裝備一脫下要馬上戴口罩。

另也討論水上團訓要保持2公尺以上距離，但龍舟要左右划，如何拉開2公尺，是要把龍舟放大嗎？比較擔心的是SUP和獨木舟，除非身上很多備用口罩，還要裝在防水袋，否則落水濕掉，就要馬上褪口罩。

也有縣市首長說，若部分縣市禁止內用，民眾跨縣市旅遊，餐廳到底能不能開放，中央指引不明確，把責任又丟給地方決策。

據轉述，上次微解封，衛福部次長石崇良提出三原則，並要求各部會要「自行把關」，後續指揮中心僅「彙整」各部會方案，才會矛盾四起。

這次微降級，中央、地方一起來，但行政院或指揮中心都擔心萬一疫情再起得承擔責任，最後才會訂出2.5級方案，其實未真正降級。官員解讀，這就是誰都不想負責的結果。

旅行業品質保障協會發言人李奇嶽質疑，新的降級指引「漁港、漁船開放，遊艇卻沒開放」，漁船可載客多少人？開放50人以下團體旅遊，1輛車卻只能載20人，帶1團要開3輛遊覽車嗎？成本倍增，只能轉嫁消費者，指引細節應再微調。

衛福部草屯療養院醫師沈政男說，這次降級指引有很多矛盾之處，有的放太快、有的太慢，像超商、賣場開放飲食，但戶外活動要全程戴口罩，不僅缺乏科學的評估，也感覺指揮中心是礙於民意，不得不降級。

中原大學生科系副教授招名威表示，「降級不解封」其實仍相當危險，甚至可說是「賭一把的心態」。