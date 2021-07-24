限期降二級 雙北仍逆時中 餐廳禁內用 恐猛爆性出遊

台灣COVID-19本土疫情延續，台北捷運上班時間，搭乘捷運的民眾戴上口罩及護目鏡做好防疫。（中央社）

台灣 三級警戒逾2個月，新增本土病例23例、境外移入1例，另新增2例確診死亡，行政院昨天舉行擴大防疫會議，院長蘇貞昌拍板調降疫情 警戒。指揮中心指揮官陳時中 宣布，限期7月27日至8月9日疫情警戒由三級降為二級，同時公布二級警戒強化措施，包括外出全面戴口罩，室內放寬至50人、室外100人，婚宴、公祭可開放，但KTV、游泳池等暫不開放。

陳時中表示，台灣整體個案數減少、不明感染源確診者持續一周低於10例，所以調降疫情警戒。但他也強調，台灣整體管制緩步進行，沒有大意的本錢。

二級警戒之下，有條件開放中元普度，但不能擺設福宴流水席，開放婚宴，但不能逐桌敬酒，開放公祭，但副指揮官陳宗彥呼籲「請各級機關與民代配合，不參加公祭與普度，作為防疫表率」。民眾夏天想戲水，陳時中表示，開放沙灘及部分水域活動，可以潛水、衝浪、划水、騎水上摩托車等，人員上岸須戴口罩。

另考量運動及藝文場館增進民眾身心健康，開放圖書館、美術館、博物館，室內外運動場館如保齡球、撞球館、籃球場等；除了按摩美容業者、娃娃機店鬆綁外，部分族群若施打疫苗滿14天或持3至7天檢附陰性證明亦可復業，包含演出人員、劇組人員、幼兒園及托嬰中心教師及工作人員等。

行政院宣布全國疫情警戒即將降至二級，餐飲部分可望擴大解禁，六都當中，僅桃園市已表態開放內用，雙北市則繼續「逆時中」，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲率先表態，餐飲業仍不開放內用；台中市、台南市、高雄市則尚在研議中。

上次微解封唱反調的基隆市、桃園市這次不再「逆時中」，雙雙宣布將開放餐飲內用。不過，基隆市長林右昌說，「很奇怪，這次降為二級訂有期限，民眾恐猛爆性出遊、餐敘」，好像逼著大家在8月9日前做完，之後不曉得會如何。

據報導，林右昌說，「更麻煩是業者無法規畫一些預約！」婚喪喜慶與餐飲業者都會很困擾，不確定8月9日後到底可不可排預約，民眾和業者會想趕在期限前辦完，且餐廳還要重新把員工找回來訓練、熟悉，對期限後要不要開業，也會有疑慮，「不曉得中央為何有這樣決定，中央要審慎思考。」

國民黨立委曾銘宗更不諱言地說，「口號式降級」，勢將難以達到政策效果，指揮中心的決策過程，顯然未聽取地方意見，才會出現雙北不開放餐廳內用的情況。