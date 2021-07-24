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東奧中華隊進場 日本轉播喊台灣 網友：最感動的字

台灣新聞組／綜合24日電
東京奧運會開幕式在東京國立競技場登場。各國代表團將以日語的50音順序入場，中華隊排在第104個入場。中華隊進場由盧彥勳、郭婞淳共同掌旗。（特派記者余承翰／東京攝影）
東京奧運會開幕式在東京國立競技場登場。各國代表團將以日語的50音順序入場，中華隊排在第104個入場。中華隊進場由盧彥勳、郭婞淳共同掌旗。（特派記者余承翰／東京攝影）

東京奧運開幕典禮23日晚間登場，中華代表團排在第104順位進場，由盧彥勳、郭婞淳共同執掌大旗，其中有一幕引發討論，就是NHK主播和久田麻由子說出「台湾です（是台灣）」，來介紹中華隊進場，讓許多台灣網友相當感動。另外，有眼尖網友發現，南韓電視台主播也說「台灣選手進場」，轉播畫面還介紹台灣「半導體與觀光業發達」。

東京奧運正式揭開序幕，運動員進場採日文片假名「五十音」排序，中華代表團在第104順位進場，是繼1984年重返奧運會場後，首次排在中國前入場。日本議員長島昭久受訪證實，台灣是按照台灣的「た（ta）」進場，而不是中華台北「ち（chi）」。

不僅如此，儘管現場司儀以「中華台北」唱名、轉播字幕上也寫「Chinese Taipei」，但NHK資深主播和久田麻由子仍說出「台湾です（是台灣）」，許多日本網友紛紛刷一排「台灣！」、「台湾です」，也有台灣網友表示「這是今晚最感動的四個字！」

也有粉絲專頁指出，南韓電視台MBC主播在播放中華隊進場時，也是直接講「台灣選手進場」，轉播畫面更備註台灣是「半導體與觀光業發達」。

此外，在中華隊進場時，中國騰訊轉播便將畫面切去脫口秀節目，卻沒掌握好時間，錯過中國隊進場。

東奧開幕式呈現日本傳統文化，如歌舞表演、開幕音樂加入動漫元素，使用「勇者鬥惡龍」等經典遊戲音樂。這次主辦單位為展現性別平等，首次出現男、女兩位掌旗官，而中華隊由盧彥勳、郭婞淳一起舉起會旗，身穿「梅花窗花」設計的深藍色團服，率領中華隊11人帥氣登場。

來源：推特

台灣 東京奧運 中國

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