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後方擬蓋31層「刀板樓」 龍山寺天際線恐不保

記者何定照／台北24日電
國定古蹟萬華龍山寺天際線受附近許多高樓威脅。（記者潘俊宏／攝影）
國定古蹟萬華龍山寺天際線受附近許多高樓威脅。（記者潘俊宏／攝影）

國定古蹟萬華龍山寺是重要信仰中心及觀光熱點，周遭天際線一直受關注。但學者指出，近來有建商申請在龍山寺右後方蓋31層樓，寬扁量體拔地而起「像刀板面對龍山寺」，堪稱歷年最恐怖的古蹟周邊建案規畫，將重創龍山寺景觀。

龍山寺董事長黃書瑋表示，該樓高高扁扁，簡直像怪物，尤其陽台面面向龍山寺，未來恐晾著七彩衣服，「對佛祖不敬」，希望重新調整設計。台北市政府都發局表示，國定古蹟歸文化部管，依文資法，該案正由文化部文資局進行文資審議過程，之後才會到市府都市設計審議（都審）階段。

龍山寺正後方2013年就曾出現15層樓建案，當時被各界質疑破壞龍山寺天際線，有如毀容。最後該案在北市府都審後改為12層樓，顏色也改成白色，希望降低視覺干擾，不過文資人士仍認為不妥。

文資審議與會委員、實踐大學建築系主任王俊雄表示，這次的建案基本容積率就高，竟還因享都更容積獎勵，蓋到地下六層、地上31層，未來遊客從許多角度望向龍山寺，將因背景就是該高樓。龍山寺現在從廣州街等望去，還可看到天際線乾淨的完整樣貌，未來都將因高樓建成，天際線全毀。

文資法、都市計畫法等雖都有法條保護古蹟風貌，但王俊雄說，在當今都市計畫法體系、文資法相關條文又欠妥適下，變成地方政府主導古蹟周邊建案走向，文資委員建議其實不具強制力，決定的是都發局。

文化部文資委員、台北科技大學建築系教授張崑振也表示，這一兩年文資角色常變成只是因應都發局的開發。「文資法相關法條有訂等於沒訂」，期盼修文資法拿回文資主導權。

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