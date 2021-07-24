租33民宅 創加盟模式…他種10億元大麻 辯救癌末病人

葉姓毒販經營大麻集團，向有意種植者收取加盟金，提供相關QD技術設備，檢警搜索起出2600餘株大麻。（記者卜敏正／翻攝）

男子葉翔浤籌組大麻 集團，以「一條龍」垂直分工合作手法，在33處地點種植販賣大麻牟利，警方搜索起出株2615株大麻株、大麻花成品21公斤，市價10億元（台幣，以下同，約3565萬美元）；檢察官偵查期間，葉男辯稱賣大麻是要救癌末病人，檢方23日依製造、販賣二級毒品 等罪起訴16人。

檢方認為葉男毫無悔意，建請法院量處無期徒刑，科處1500萬元罰金、宣告強制工作三年。

檢方起訴痛批，葉翔浤將責任推給已死之人作為「幽靈抗辯」，對大麻花的去向、不法所得、資金流向、共犯結構、堅不吐實，還辯稱自己種植販售大麻是基於「佛法」善念，犯後態度不值得寬恕，其他15人坦承犯行，建請法院酌減其刑。

葉翔浤（37歲）2017年在夜店取得大麻種子培育，上網研究收成大麻雌花的關鍵知識、經驗、技術及標準流程，在嘉義市租用透天厝大量栽種大麻，還自創品牌，以每十公克大麻花裝成一罐，對外販售牟利。

為加速累積財產致富，葉翔浤籌組大麻組織犯罪集團，首創以「加盟」、「一條龍」垂直分工合作、共榮共利模式，招募劉姓、陳姓等友人參與犯罪，並購入專業植物燈，24小時空調培育，為避免大麻氣味外流，還將門窗封死、用窗簾遮光。

據調查，葉翔浤在嘉義縣市承租33處民宅，作為大麻種植場，除本身投資 18場，另要參與集團的人投資加盟金180萬元，葉男收取加盟金後，提供大麻幼苗、購買栽種大麻所需的照明設備、冷氣機等物品，再親自指導如何栽植，收成後請專人修剪大麻花，將大麻做成精品包販售到台北夜店牟取利益。

嘉義檢警去年獲報開始監控，今年3月溯源查獲葉翔浤等16人製造、販售大麻，連續二天搜索嘉縣市共33處地點，共查扣2679餘萬元不法所得。