我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

染疫增23% 內華達州遭白宮列新冠高風險區

租33民宅 創加盟模式…他種10億元大麻 辯救癌末病人

記者卜敏正／嘉義24日電
葉姓毒販經營大麻集團，向有意種植者收取加盟金，提供相關QD技術設備，檢警搜索起出2600餘株大麻。（記者卜敏正／翻攝）
葉姓毒販經營大麻集團，向有意種植者收取加盟金，提供相關QD技術設備，檢警搜索起出2600餘株大麻。（記者卜敏正／翻攝）

男子葉翔浤籌組大麻集團，以「一條龍」垂直分工合作手法，在33處地點種植販賣大麻牟利，警方搜索起出株2615株大麻株、大麻花成品21公斤，市價10億元（台幣，以下同，約3565萬美元）；檢察官偵查期間，葉男辯稱賣大麻是要救癌末病人，檢方23日依製造、販賣二級毒品等罪起訴16人。

檢方認為葉男毫無悔意，建請法院量處無期徒刑，科處1500萬元罰金、宣告強制工作三年。

檢方起訴痛批，葉翔浤將責任推給已死之人作為「幽靈抗辯」，對大麻花的去向、不法所得、資金流向、共犯結構、堅不吐實，還辯稱自己種植販售大麻是基於「佛法」善念，犯後態度不值得寬恕，其他15人坦承犯行，建請法院酌減其刑。

葉翔浤（37歲）2017年在夜店取得大麻種子培育，上網研究收成大麻雌花的關鍵知識、經驗、技術及標準流程，在嘉義市租用透天厝大量栽種大麻，還自創品牌，以每十公克大麻花裝成一罐，對外販售牟利。

為加速累積財產致富，葉翔浤籌組大麻組織犯罪集團，首創以「加盟」、「一條龍」垂直分工合作、共榮共利模式，招募劉姓、陳姓等友人參與犯罪，並購入專業植物燈，24小時空調培育，為避免大麻氣味外流，還將門窗封死、用窗簾遮光。

據調查，葉翔浤在嘉義縣市承租33處民宅，作為大麻種植場，除本身投資18場，另要參與集團的人投資加盟金180萬元，葉男收取加盟金後，提供大麻幼苗、購買栽種大麻所需的照明設備、冷氣機等物品，再親自指導如何栽植，收成後請專人修剪大麻花，將大麻做成精品包販售到台北夜店牟取利益。

嘉義檢警去年獲報開始監控，今年3月溯源查獲葉翔浤等16人製造、販售大麻，連續二天搜索嘉縣市共33處地點，共查扣2679餘萬元不法所得。

大麻 投資 毒品

上一則

台黨產會抗告成功 婦聯會「美齡樓」移國有

下一則

感謝日本支援疫苗 88企業集資千萬日圓 登報為選手加油

延伸閱讀

大麻除罪 新州首批撤8.8萬件訴訟

大麻除罪 新州首批撤8.8萬件訴訟
毒品變商品 非法大麻亂象更糟

毒品變商品 非法大麻亂象更糟
加州8成大麻黑市生產入侵沙漠 破壞生態、暴力頻傳

加州8成大麻黑市生產入侵沙漠 破壞生態、暴力頻傳
河濱縣查獲10萬株非法大麻及、槍械

河濱縣查獲10萬株非法大麻及、槍械

熱門新聞

中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，打完一劑疫苗或打完第二劑未滿14天，都要注意個人防護措施。圖／指揮中心提供

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

2021-07-16 07:50
圖為莫德納疫苗注射。（中央社）

台接種莫德納最年輕死亡案例 36歲男打完13天後家中亡

2021-07-22 20:31
高雄市前市長韓國瑜(左)與國民黨前主席吳敦義。本報系資料照合成

吳敦義：韓國瑜「要黨為他參選開路」郭台銘出馬也因韓

2021-07-18 12:01
32--由中研院近史所兼任研究員張力撰寫的「袁健生先生訪問紀錄」近日出版，書中袁健生暢談台美十多位總統的人格特質與小故事，見證近半世紀的台美外交風雲。(圖：張力提供)

袁健生新書揭祕 李登輝怒丟柯林頓邀請函

2021-07-21 02:24
台積電創辦人張忠謀。（截圖自總統府直播）

張忠謀APEC提加速台疫苗取得 美國態度曝光

2021-07-16 21:52
行政院前院長張善政(左)與高雄市前市長韓國瑜。本報系資料照片

吳敦義新書爆：國民黨荒謬劇接二連三

2021-07-18 13:09

超人氣

更多 >
東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台
台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠

台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠
碰瓷案外案（上）

碰瓷案外案（上）
只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬
中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體