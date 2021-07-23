6月失業率4.8% 金融海嘯來最慘 近百萬勞工未充分就業

疫情衝擊景氣，6月失業率再創新高，攤商餐飲業更是重災區。(記者林伯東／攝影)

主計總處昨天公布6月失業率，失業率再往上攀升到4.80%，創金融海嘯 以來最高紀錄。6月失業人數達57萬人，較上月暴增8.1萬人，尤其工時未滿35小時勞工人數，月增19.2萬人，達到98.4萬人，等於除了失業人口，還有近百萬勞工未充分就業 ，雙創新高。

7月失業率會不會更慘？主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，往年6、7、8月因為畢業季、暑期工讀生投入職場，失業率都會持續往上，今年7月調查標準周是11日至17日，但13日已微解封，目前還無法預測。

本土疫情 自5月中升溫後，5月失業率已攀升至4.11%，6月失業率再升到4.80%，創2010年11月以來最高。

6月就業人數1130.9萬人，較5月就業人數1139.8萬人，再減9.7萬人。減少的就業人口集中在服務業，9.4萬人失業，製造業就業人數只小減1000人。住宿餐飲業是重災區，6月就業人數大減3.6萬人、其他服務業如美容美髮、按摩等減少2萬人，批發零售業也減少1.3萬人。

6月失業人數為57萬人，較上月大增8.1萬人，增加16.55%，較上月增加的5.4萬人高出許多。主計總處表示，其中7.2萬人是因工作場所業務緊縮或歇業而失業，都在等待恢復工作，另有9000人是初次尋職者。

陳惠欣說，6月失業率是金融海嘯以來最高水準，兩者不同在於，當時失業率主要是來自國外經濟因素造成，因此衝到6以上，這次則是內需服務型受創，相對穩定。今年失業也與去年不同，去年有生產斷鏈問題，今年受影響的是服務型內需產業。

至於上月暴增的每周工時低於35小時的就業者，5月人數為79.2萬人，較4月暴增60.3萬人，6月再增加19.2萬人，人數衝上98.4萬人，再創108年1月開始調查這項數據以來最高。

陳惠欣說，周工時低於35小時的就業者，都是包含業務緊縮或找不到全職，以及季節性因素造成，例如原本工時每天8小時，因營業時間調整到每天6小時，就會進入周工時小於35小時，比較是受疫情影響營業時間。