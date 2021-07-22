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光環褪去求職難「總統教育獎們」逆境求生

記者趙宥寧／台北22日電
教育部訪視昔日總統教育獎獲獎者發現，高達三成有就業需求，得獎光環褪去後，他們還是在逆境求生。圖為去年總統教育獎國中組合影。(圖：教育部提供)
教育部訪視昔日總統教育獎獲獎者發現，高達三成有就業需求，得獎光環褪去後，他們還是在逆境求生。圖為去年總統教育獎國中組合影。(圖：教育部提供)

總統教育獎走過逾20載，累計已有1221位優秀學子，因不畏困境、以順處逆獲頒殊榮。他們的故事為社會注入正向暖流，但得獎光環褪去後，如今仍高達3成獲獎者有就業需求，甚至有就醫和就養需求。「總統教育獎們」拔尖後仍難築夢，人生路途依舊難行。

「總統教育獎們」獲獎後，過去外界幾乎沒再給過他們關愛的眼神，後續生活也甚少被關注。教育部國教署3年前為此特別在遴選分組外，另外成立發展分組委員會，依獲獎者受訪意願，實地訪視、分階段追蹤2001年至2017年獲獎者，至今已訪視291位。

但訪視後發現，當中有不少人仍在逆境求生，人生路途未因得獎而走得順遂，尤其難以就業。受訪視的人中，逾3成受訪者有就業需求（89人），近兩成有就學需求（56人），另各1成有就醫（33人）或就養（31人）需求。

總統教育獎發展分組實施計畫主持人吳芝儀說，不少獲獎者是多重障礙者，即使具備專業能力，卻可能受限社會對身障者的刻板印象，形成「有機會面試，卻難實際取得就業機會」的情況，發展分組正協助媒合民間資源，提供他們穩定就業的機會。

有的則面臨就學困境。吳芝儀說，國內尚未針對總統教育獎有升學加分制度，僅針對既有弱勢身分提供升學協助，也有部分獲獎者反映希望能提供獎助學金，或在校園內興設無障礙空間等。

部分獲獎者因是罕病患者，需要特殊醫療照護或就養服務。吳芝儀提到，有些特殊疾病、罕病醫藥品健保不給付，也有得獎者盼能定期更換輔具，另還有復康巴士、居家照護等，由於費用較高，有時必須媒合政府資源介入，若政府無法即時挹注，就得媒合民間團體。

「遴選分組是拔尖，發展分組是築夢。」連續參與遴選、訪視至今已10年的總統教育獎委員黃乃輝表示，把發展分組做好，才能銜接得獎者國小到大學後的生活，讓得獎後就學路平穩，就醫也能受照顧，甚至能扛起整個家庭。

黃乃輝還說，過去訪談後會致贈「總統教育獎」獲獎者原子筆、背包及保溫杯等紀念品，但他認為，倒不如把這些用品換成「現值卡」，讓獲獎者在有需要的時候能發揮功能。

教育部 就業 升學

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