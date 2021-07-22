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轉貼防疫新聞被送辦 警濫查假訊息被檢打臉

記者卜敏正／嘉義22日電
有民眾轉貼疫情消息，遭警方認定散布假訊息送辦；但檢察官不起訴處分，認定是為了提醒親友，非惡意傳播謠言。(本報資料照片)
有民眾轉貼疫情消息，遭警方認定散布假訊息送辦；但檢察官不起訴處分，認定是為了提醒親友，非惡意傳播謠言。(本報資料照片)

嘉義市孫姓男子5月底在網路貼文「確診者參加簡氏宗親會餐會，嘉縣衛生局未匡列，請參加宗親會者注意」，並連結新聞網提醒網友，被嘉義縣警方認定散播不實訊息送辦；嘉義地檢署認為沒有證據證明造成人心恐慌，內容與中央宣導勸導民眾避免群聚並無衝突，且是轉載網路新聞，不起訴處分。

嘉義縣警局昨天表示，本案為縣府專線檢舉，發文雖轉貼新聞網報導，但原新聞中「未匡列？」為疑問句，發文圖卡「未匡列」為肯定句，內容未經相關單位證實，依法偵辦。

嘉義縣警方濫查假訊息上月甫遭檢方「打臉」，有十多件認定屬「言論自由」不起訴；檢方認為很多訊息都是勸導防疫作為，有些也非不實，無主觀犯意也未損害他人，與「傳染病防治法」立法精神「謠言」或「不實訊息」定義不同。

孫得知不起訴後感嘆，他說辦假訊息讓民眾不敢說話，「宅神」朱學恒和他這類對政府有些想法的人，都只因發表言論就被送辦，讓人懷疑政府用「寒蟬效應」讓民眾閉嘴，限縮小老百姓言論自由。

孫說，身為臉書社團管理員，僅將新聞訊息加標題轉貼，就要被警傳訊，他現在貼文都「戒慎恐懼」，擔心言論跟政府不一又會被傳；現在批評政府、提建議，難不成都要先成為海外異議人士「小商人」？

檢方不起訴處分書指出，孫男承認在臉書社群及ptt貼文，但強調是轉貼新聞網訊息，善意提醒宗親會會員，避免成為疫情破口。

檢察官認為，孫的貼文未造成人心恐慌，貼文內容與中央宣導、勸導民眾避免群聚並無衝突，貼文轉載網路新聞，沒有傷害他人主客觀犯意，不符犯罪構成要件。

臉書 社群 疫情

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