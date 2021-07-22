控公銀炒高端股被指謠言送辦 法院還公道

網友拿數據指八大公股銀行幫高端炒股，被指謠言送辦；法院認為資料來自證交所數據無造謠惡意，裁定不罰。(翻攝自玩股網)

高端疫苗6月初解盲前夕，高雄吳姓網友在臉書 轉貼「玩股網」統計的八大公股銀行買賣超排行，質疑八大公股銀行買超高端、龍巖股票 ，痛罵「民進黨政府到底可以多腐敗？」財政部 、金管會稱造謠，控吳男違法，警方依散播假訊息移送。鳳山簡易庭認為資料來自證交所數據，吳已盡查證義務，事後刪文，無造謠惡意，裁定不罰。

股票網站「玩股網」每日統計八大公股銀行每日買賣超排行，吳男6月1日發現當日排行首位是高端，龍巖排第三，當天以臉書「蔡保國」暱稱，將資料分享到股票投資社團、自己臉書，大罵「八大公股銀行買高端、龍巖？這個民進黨政府到底可以多腐敗」及「為什麼動用八大公股銀行買高端跟龍巖？民進黨真的很扯！」

貼文引來財政部、金管會澄清，指買賣超數字是受託客戶交易行為，非公銀投資，吳隔天刪文，但仍被認為造謠政府炒作高端股票遭警方移送，面臨拘役3天或台幣3萬元以下罰鍰。

吳男反駁，他是根據媒體報導官股銀行買超資訊，再去查證公股行庫確實買超高端與龍巖，一般人只能查到公股行庫買賣超情況，沒有受客戶委託代理買賣資訊，財政部如沒出來澄清民眾根本不知道，這不是造謠，他事後也刪文。

簡易庭調查，「玩股網」表示網站資訊來自證交所、櫃買中心、期交所等，成立十年來每天有上萬人使用，網站訊息足使民眾合理信賴公布相關資訊。

法官認為，吳男非新聞媒體或銀行券商等人員，查證能力有限，不能區分出是受客戶委託，還是銀行自營買賣，他從網路查得相關資訊內容，已盡查證義務，且在財政部澄清後就將貼文刪除，公股行庫有無購買特定股票，是可受公評之事，裁定不罰。