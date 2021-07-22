劇場設計吸睛 北藝中心入選時代2021全球百大景點

台北表演藝術中心獲選時代雜誌2021年「世界最佳景點」之一。(圖：台北表演藝術中心提供)

美國時代雜誌20日公布2021年全球最佳百大景點，台北表演藝術中心(北藝中心)與杜拜的未來博物館 、安藤忠雄負責整修計畫的法國巴黎皮諾私人美術館、隈研吾設計的丹麥歐登塞安徒生博物館等文化設施一同入選。北藝中心預計今年完工，2022年1月試營運、7月開幕。

時代雜誌提及，過去一年半的挑戰改變世界。處在這樣特殊環境的人們，依舊找到創新和適應的方法，因而2021年百大景點特別向這些具有獨創性、創造力、復甦當地的人們與事物致敬；北藝中心以其引人注目的外觀「一個巨大銀色球體從建築物一側突出作為標誌」，將成為台北這座充滿文化與寧靜城市的全新地標。

北藝中心由荷蘭大都會 建築事務所（OMA）雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）與大衛．希艾萊特（David Gianotten）設計。在有限的基地裡，放入3個劇場 空間，包含1500席的大劇場；500至800席的多形式中劇場；及另一座800席、世界唯一圓球造型的中劇場。三座劇場從不同方向嵌入到中間的大型建築正方體，可各自獨立運作，必要時也可以連通成為2300席的超級大劇場。

這種空間的彈性運用的美學理念，靈感來自士林夜市鴛鴦麻辣鍋。不僅給予劇場創作者更多想像空間，更成為建築與劇場設計的創舉。