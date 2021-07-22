我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：8月底可能開放12歲以下兒童接種疫苗

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

劇場設計吸睛 北藝中心入選時代2021全球百大景點

記者陳宛茜／台北22日電
台北表演藝術中心獲選時代雜誌2021年「世界最佳景點」之一。(圖：台北表演藝術中心提供)
台北表演藝術中心獲選時代雜誌2021年「世界最佳景點」之一。(圖：台北表演藝術中心提供)

美國時代雜誌20日公布2021年全球最佳百大景點，台北表演藝術中心(北藝中心)與杜拜的未來博物館、安藤忠雄負責整修計畫的法國巴黎皮諾私人美術館、隈研吾設計的丹麥歐登塞安徒生博物館等文化設施一同入選。北藝中心預計今年完工，2022年1月試營運、7月開幕。

時代雜誌提及，過去一年半的挑戰改變世界。處在這樣特殊環境的人們，依舊找到創新和適應的方法，因而2021年百大景點特別向這些具有獨創性、創造力、復甦當地的人們與事物致敬；北藝中心以其引人注目的外觀「一個巨大銀色球體從建築物一側突出作為標誌」，將成為台北這座充滿文化與寧靜城市的全新地標。

北藝中心由荷蘭大都會建築事務所（OMA）雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）與大衛．希艾萊特（David Gianotten）設計。在有限的基地裡，放入3個劇場空間，包含1500席的大劇場；500至800席的多形式中劇場；及另一座800席、世界唯一圓球造型的中劇場。三座劇場從不同方向嵌入到中間的大型建築正方體，可各自獨立運作，必要時也可以連通成為2300席的超級大劇場。

這種空間的彈性運用的美學理念，靈感來自士林夜市鴛鴦麻辣鍋。不僅給予劇場創作者更多想像空間，更成為建築與劇場設計的創舉。

隈研吾設計的丹麥歐登塞安徒生博物館，也入選時代雜誌百大景點。(圖：忠泰美術館提供...
隈研吾設計的丹麥歐登塞安徒生博物館，也入選時代雜誌百大景點。(圖：忠泰美術館提供)

劇場 博物館 大都會

上一則

蔡英文滅火 後續選手赴東奧都坐商務艙

下一則

願打高端?鄭文燦、黃偉哲已打完2劑AZ

延伸閱讀

曾參與二戰  新澤西艦改成博物館

曾參與二戰  新澤西艦改成博物館
華府史密森尼學會 7/20取消博物館防疫限制

華府史密森尼學會 7/20取消博物館防疫限制
亞裔抵制種族主義浪潮 美國華人博物館展出

亞裔抵制種族主義浪潮 美國華人博物館展出
貝佐斯捐航太博物館2億 史密森尼創辦以來最大捐款

貝佐斯捐航太博物館2億 史密森尼創辦以來最大捐款

熱門新聞

民眾黨立委高虹安。（圖：高虹安辦公室提供）

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

2021-07-14 20:26
鴻海／永齡基金會和台積電購買1000萬劑BNT疫苗已簽約，據了解，力拚9月底交付第一批約60萬到80萬劑疫苗。圖為BNT疫苗。（本報資料照片）

蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

2021-07-15 21:05
中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，打完一劑疫苗或打完第二劑未滿14天，都要注意個人防護措施。圖／指揮中心提供

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

2021-07-16 07:50
美軍C-146A「獵狼犬」行政機。圖／美國空軍官網

美軍「獵狼犬」專機抵台 短暫停留30分鐘「送個東西」

2021-07-15 09:44
高雄市前市長韓國瑜(左)與國民黨前主席吳敦義。本報系資料照合成

吳敦義：韓國瑜「要黨為他參選開路」郭台銘出馬也因韓

2021-07-18 12:01
台積電創辦人張忠謀。（截圖自總統府直播）

張忠謀APEC提加速台疫苗取得 美國態度曝光

2021-07-16 21:52

超人氣

更多 >
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳
為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏