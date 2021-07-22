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蔡英文滅火 後續選手赴東奧都坐商務艙

台灣新聞組╱綜合22日電
已請辭的體育署長張少熙21日搭經濟艙飛往東京與代表團會合。(特派記者余承翰／東京攝影)
已請辭的體育署長張少熙21日搭經濟艙飛往東京與代表團會合。(特派記者余承翰／東京攝影)

蔡英文總統昨晚在臉書回應東奧國手搭經濟艙惹議事件，她說，請把批評留給政府，把掌聲帶給選手，後勤支援還需要加強的地方，政府相關單位都責無旁貸，盼望大家共同為選手們集氣；目前除了深切檢討已經出發的包機安排，後續分批出發前往東京的選手和教練也確保都搭乘商務艙，「承諾過的事，我會要求政府團隊務必做到」。

蘇貞昌昨指出，讓奧運選手和教練搭商務艙是政府的承諾，已請體育署再次確認接下來陸續前往奧運的選手和教練都必須搭商務艙，但所有體育署同仁都應住選手村或同等級飯店，無論什麼職官員全部搭經濟艙往返。

蘇貞昌表示，政府除了誠心道歉改進，奧運結束以後會成立專案處理究責問題。

東京奧運明天開幕，已向教育部長潘文忠遞交辭呈的體育署長張少熙，昨天從松山機場搭乘日航經濟艙前往東京，他強調辭職是個人決定，與長官或是戴資穎無關，是為代表團安排上的疏失負責。他強調，參加東奧是任內工作，「我應該去幫助選手，在最後一哩路邁向成功。」

教育部主任秘書廖興國昨也承認，在機位安排上確實有思慮不周之處，「我們當初只是想到用梅花座確保選手安全，沒有進一步考量到對選手照顧跟服務，這部分是我們要深刻檢討。」

針對網路有人刻意將責任甩鍋給中華奧會前後任主席蔡辰威、林鴻道，「跨欄女神」謝喜恩、台師大跨欄好手林詩亭、田徑選手許樂、羽球選手李佳豪，分別在Instagram或臉書公開聲援林鴻道，感謝他長期支持與贊助。林鴻道在社群回應：「謝謝大家關心，現在最重要的是東京奧運能夠取得好成績，為國爭光讓世界看見台灣才是最重要的，其他一笑置之。」

東京奧運 教育部 臉書

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