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代孕違善良風俗 契約判無效 仲介夫妻判刑又判賠

台灣新聞組╱台北21日電
在台灣代孕屬違背公共秩序及善良風俗，並不合法。圖為示意圖。(ingimage)
在台灣代孕屬違背公共秩序及善良風俗，並不合法。圖為示意圖。(ingimage)

台灣林姓夫婦涉仲介呂姓夫妻找烏克蘭女子代孕，簽約收錢後鬧翻遭求償。二審昨認定，約定屬違背公共秩序及善良風俗而無效，判林姓夫婦2月到3月徒刑，且須返還31萬多元(台幣，下同)，另侵害名譽須賠8萬元定讞。

全案緣於，林姓夫婦在網路刊登前往烏克蘭地區進行人工生殖相關訊息，藉以招攬精子、卵子及代理孕母的需求者。呂姓夫妻看到訊息後，主動與林姓夫婦聯繫，雙方於民國108年3月1日見面簽約。

林妻曾任國中、高中電腦老師，現為家庭主婦；呂姓男子則是年收入200萬的高階財務主管，擔任會計的林妻年收入也有90萬。呂姓夫妻表示，和林姓夫妻簽定申請烏克蘭代理孕母合約書後，約定安排他們到至烏克蘭、聯絡接洽烏國仲介，提供捐卵者的資料供他們等挑選，再安排他們取精和捐卵者的卵子體外人工授精後，植入代理孕母體內的療程。

二審判決指出，呂姓夫妻指控，先後支付約84萬900元，並於108年8月4日赴烏克蘭。未料，林姓夫婦隨即不聞不問，導致代孕計畫失敗，而陸續提起刑事及民事告訴。

高等法院認為，代理孕母契約讓生殖細胞、子宮和懷孕生子的行為得以金錢化，成為交易標的，人類的生命竟可以金錢衡量，違反尊重生命的國家社會利益及公序良俗，代理孕母契約並約定報酬的協議無效。

此外，林妻的貼文讓人知道呂姓男子「精子活力不佳」，這不僅無關公益也無公布正當性，加諸其他貼文也侵害呂姓夫妻的隱私權、名譽權，判林妻應再賠呂姓夫妻各5萬、3萬元。

烏克蘭 台灣 隱私

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