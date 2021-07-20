我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

台政戰學院視訊課 驚現「學生活春宮」師生看傻眼

記者蕭雅娟、洪哲政／台北20日電

新冠肺炎三級警戒期間，學校遠距上課，網傳國防大學政戰學院外流女學生在視訊上課過程中，上演「活春宮」，同學們直擊傻眼，有人側錄下畫面散布。國防大學表示，學生嚴重違反上課紀律，傷害校譽，將檢討適度懲罰，另報警調查何人側錄、傳播音訊原檔，追究刑責。

據悉，政戰學院學生原應要至南部泳訓、跳傘、山訓，疫情關係改為遠距視訊課程；昨天視訊課程中，有一名女學生開著鏡頭，上半身面對鏡頭，與男子上演活春宮，同學們直接見到性器官交合畫面，在課程中直播約四分鐘。

國防大學昨天發出聲明表示，該名基礎教育學生，是19日上午在家中實施遠距視訊教學時，下課期間疑自設視訊虛擬背景運用不當，誤使私密影像上傳遭側錄，校方獲悉立即聯繋家屬，安撫該名女學生情緒，並採輔導作為；另已著手追查散播影片的人員，釐清後移送司法機關偵辦。

法界人士說，女同學應非故意，側錄者將構成刑法三一五之一無故利用工具或設備窺視他人非公開活動罪嫌。

國防大學表示，有關學生違反防疫期間上課紀律，如何「處分」，會依校規開會研議後做出懲處，後續將強化學生資安教育與法紀觀念，以維校譽。也請社會大眾勿再轉傳散布影片相關內容，以免觸法。

教育 疫情 防疫

上一則

東奧選手搭經濟艙 藍批跳票作秀 綠罵荒謬誇張

下一則

新聞評論／政商、貧富、雙標：牡丹灣群聚之顯影

延伸閱讀

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費
詹姆斯法蘭柯性騷案和解 賠償223萬元

詹姆斯法蘭柯性騷案和解 賠償223萬元
曾被學生控性侵 「蜘蛛人」男星砸223萬元庭外和解

曾被學生控性侵 「蜘蛛人」男星砸223萬元庭外和解
露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命

露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命

熱門新聞

民眾黨立委高虹安。（圖：高虹安辦公室提供）

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

2021-07-14 20:26
鴻海／永齡基金會和台積電購買1000萬劑BNT疫苗已簽約，據了解，力拚9月底交付第一批約60萬到80萬劑疫苗。圖為BNT疫苗。（本報資料照片）

蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

2021-07-15 21:05
中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，打完一劑疫苗或打完第二劑未滿14天，都要注意個人防護措施。圖／指揮中心提供

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

2021-07-16 07:50
美軍C-146A「獵狼犬」行政機。圖／美國空軍官網

美軍「獵狼犬」專機抵台 短暫停留30分鐘「送個東西」

2021-07-15 09:44
高雄市前市長韓國瑜(左)與國民黨前主席吳敦義。本報系資料照合成

吳敦義：韓國瑜「要黨為他參選開路」郭台銘出馬也因韓

2021-07-18 12:01
台積電創辦人張忠謀。（截圖自總統府直播）

張忠謀APEC提加速台疫苗取得 美國態度曝光

2021-07-16 21:52

超人氣

更多 >
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出
周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大
Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點
經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准