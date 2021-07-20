台政戰學院視訊課 驚現「學生活春宮」師生看傻眼

新冠肺炎三級警戒期間，學校遠距上課，網傳國防大學政戰學院外流女學生在視訊上課過程中，上演「活春宮」，同學們直擊傻眼，有人側錄下畫面散布。國防大學表示，學生嚴重違反上課紀律，傷害校譽，將檢討適度懲罰，另報警調查何人側錄、傳播音訊原檔，追究刑責。

據悉，政戰學院學生原應要至南部泳訓、跳傘、山訓，疫情 關係改為遠距視訊課程；昨天視訊課程中，有一名女學生開著鏡頭，上半身面對鏡頭，與男子上演活春宮，同學們直接見到性器官交合畫面，在課程中直播約四分鐘。

國防大學昨天發出聲明表示，該名基礎教育 學生，是19日上午在家中實施遠距視訊教學時，下課期間疑自設視訊虛擬背景運用不當，誤使私密影像上傳遭側錄，校方獲悉立即聯繋家屬，安撫該名女學生情緒，並採輔導作為；另已著手追查散播影片的人員，釐清後移送司法機關偵辦。

法界人士說，女同學應非故意，側錄者將構成刑法三一五之一無故利用工具或設備窺視他人非公開活動罪嫌。

國防大學表示，有關學生違反防疫 期間上課紀律，如何「處分」，會依校規開會研議後做出懲處，後續將強化學生資安教育與法紀觀念，以維校譽。也請社會大眾勿再轉傳散布影片相關內容，以免觸法。