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太魯閣號出軌懲處 最高只到副局長

記者吳姿賢／台北19日電
台鐵太魯閣號408車次於花蓮清水隧道出軌造成多人傷亡，懲處負責層級最高只到台鐵副局長。（本笨資料照片）
台鐵太魯閣號408車次於花蓮清水隧道出軌造成多人傷亡，懲處負責層級最高只到台鐵副局長。（本笨資料照片）

台鐵408次太魯閣號4月2日撞車事故釀49死、逾200人輕重傷。事故逾百日後，交通部昨晚公布行政調查報告，指台鐵有施工計畫疏漏、防護不周等五大缺失，但部級懲處名單與先前台鐵公布的相同，負責層級最高仍只到台鐵副局長，遭工會批判只懲處第一線人員，且時任副局長的現任局長杜微未被懲處還升官。

家屬昨尚未對報告發表看法，但由13位罹難者家屬所組成的團體「太魯閣的眼淚」，今早到交通部陳情。

來源：聯合新聞網

檢視行政調查報告懲處名單，與台鐵5月公布的相同，維持12人，最高層級是副局長朱來順、最重是花蓮工務段長戴金原記一大過。交通部前部長林佳龍為此事下台，事發時代理台鐵局長的交通部常次祁文中，則未在行政懲處名單。

台鐵產業工會秘書長魏豫綾昨批評，杜微在太魯閣號事故時也是副局長，非但未受懲處還升官；這份懲處名單針對第一線人員，未見高層為自己的決策及行為負責，或檢討高層在監督或相關制度有需要改善之處，相當替基層員工抱不平。

此外，交通部行政調查報告遲未公開，罹難者家屬等不到「真相」，立委上周還質疑蔡政府「趁疫情之亂甩鍋不負責」，當時交通部回應，因運安會尚未完成事故調查報告，在偵查不公開原則下，會待運安會事故調查報告出爐後再公布，同時檢討其他相關行政責任。不過，這份5月21日就已完成的行政調查報告，交通部突然在昨天假日晚上公布。

交通部長王國材說，為回應外界期待才先行公布；事故發生時，祁文中才代理局長三個月，之後運安會若有新的調查事證出爐，可再檢討及調整懲處名單。

交通部說，本次行政調查報告針對台鐵局未落實管理及疏失事項，包括施工計畫與各項文件審核與核定有疏漏、主辦單位督導工程不周、工地人員管理有疏漏、工地人員缺乏行車安全教育訓練、工地防護不周全等五大項目。已責成台鐵局檢討相關人員疏失責任並要求改進，包括強化工地安全管理、204件臨軌工程全面停工檢視、施作邊坡防護工程，東部四處臨軌高風險邊坡工程也施作鋼軌樁，防止異物入侵軌道。

台鐵 太魯閣號 疫情

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