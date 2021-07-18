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美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

搶救餐飲業 台擬再發振興券

記者鄭鴻達／台北報導
行政院擬發振興券搶救餐飲業。聯合報系資料照片
行政院擬發振興券搶救餐飲業。聯合報系資料照片

搶救餐飲業，台灣行政院擬再發振興券。據悉，行政院已請國發會與各部會盤點並規劃振興方案，預計本周將擇日開會討論；去年實施成效良好的振興券，今年也會發放，使用範圍仍待討論，目前共識是優先搶救受創甚深的餐飲業。

官員透露，日後疫情仍可能繼續微幅波動，要「清零」很困難，考量餐飲業、服務業就業人口眾多，因此盼能在「清零」與中央防疫規範之間空間，創造出振興措施，以協助內需產業。

官員說明，參與盤整振興政策的部會包括經濟部、交通部、文化部、農委會等；以餐飲業為例，外帶雖能維持業者一定收入，但仍不比消費者在大餐廳、飯店的內用所帶來的效益。

官員強調，餐飲振興政策也要搭配地方政府能否進一步放寬餐飲內用，否則在尚未開放餐飲內用的情況下發放振興券，只會淪為消費者仍舊「外帶」的替代性消費效果。因此，相關官員正積極與餐飲業者討論，視疫情發展與防疫作法，再決定振興餐飲政策施行的時機。

全國進入三級警戒狀態已兩個月，即便已微解封，全台各地大多仍禁止餐飲內用，並要求減少人流，成為這波本土疫情中受創最深者。官員說明，先針對餐飲業內用振興，人們仍會在生活圈內就近消費，不致產生過多人潮流動。

去年推動成效良好的措施，除振興三倍券之外，還有「藝FUN券」、「農遊券」、「國旅補助」等都有不錯迴響，但官員說明，由於未來得和「疫情共存」，因此暫時還不適合推出會刺激人流的振興措施。

官員說明，「微解封」已放寬電影院等室內靜態文化場館，農產品銷售情況大體上還可以，因此暫無推出藝FUN券、農遊券的急迫性。

行政院長蘇貞昌日前透露，去年振興三倍券創造近千億元經濟效益，今年衝擊最大的包括餐飲、百貨、零售、展演等，行政院正規劃推出新一波刺激內需的振興措施，盼能創造經濟效益。

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