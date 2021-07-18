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交完貨要告白 浪漫毒販被逮 警驚見後車廂滿滿愛的氣球

記者曾健祐、廖炳棋／桃園18日電
王姓毒販花錢布置後車廂，想交完貨去找心儀對象告白，沒想到賣完毒品就被捕，浪漫求愛告吹。（記者曾健祐／翻攝）
王姓毒販花錢布置後車廂，想交完貨去找心儀對象告白，沒想到賣完毒品就被捕，浪漫求愛告吹。（記者曾健祐／翻攝）

王姓男子年紀輕輕卻想靠販毒賺錢，警方掌握情資前晚逮人，在車內搜出摻有二級毒品咖啡包70袋，未料警方一開後車廂，驚見滿滿白色、粉紅色「告白氣球」，上方還橫掛大大的「LOVE」字樣，王男坦承「交完貨就要去告白」，沒想到浪漫行動被警方攔截，告白不成反遭毒品罪送辦。

王男坦承販售毒咖啡包，但對貨源交代不清，警方認為有溯源必要，昨天依販毒罪將王男移送桃園地檢署，檢方訊後命王男7000元台幣（約248美元）交保。

桃園分局調查，王男（21歲）在網路用暗語販毒，有多次交易成功紀錄，前晚掌握他準備前往宏昌13街一帶交貨，隨即到場埋伏攔查，當場在BMW轎車右前座發現整袋可疑物，起出70袋毒品咖啡包（326公克），篩檢呈現二級毒品反應。

警方接著搜查後車廂，一打開就有兩顆大型愛心氣隨之飄出，內部還掛有LED燈飾點綴，滿滿後車廂都是鮮花、氣球，連員警看了都忍不住說「好浪漫。」

王男無奈表示，因為有心儀對象，原打算一交完貨就要趕緊去告白，事前花了5000元台幣買告白氣球布置，希望能給對方一個驚喜，盼能獲得芳心，沒想到連告白都來不及，就先被警方抓到，浪漫行動被迫中斷。

警方翻找氣球堆有無夾藏其他毒品時，王男不斷交代小心關車廂，不要壓到告白氣球，讓警方哭笑不得。另外，台北市信義警分局執行暑期「青春專案」，也查獲黃姓男子在社群平台販售各類毒咖啡包，前晚循線逮捕黃男，起出711包新興毒品。

毒品 咖啡 社群

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