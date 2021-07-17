台灣首例…台東小熊Mulas野放成功 觀察周年卸追蹤頸圈

台東縣小熊Mulas去年5月17日順利野放時離去的最後身影。（圖：台東林區管理處提供）

台東縣海端鄉廣原部落兩年前發現失親幼熊姆拉斯Mulas，野放迄今一年多。台東林管處團隊追蹤研究，評估牠已適應山林環境，且因體型漸長大，為避免影響後續野外生活，上月底透過衛星發送指令卸除頸圈，成為台灣 首件經人為照養、野訓及野放的亞成熊。

Mulas完全回歸山林，「像嫁出去的女兒」，是戴追蹤頸圈後成功收回野放首例。

Mulas頸圈卸除後，台東林管處掌握頸圈座標位置，立即指派深山特遣隊伍前往座標區，雖有尋獲頸圈，但未目擊到其身影。隊伍發現，頸圈尋獲位置與Mulas去年野放地點直線距離僅約3公里，但團隊成員卻花近一整天，翻過數個山頭、越過多條野溪才接近。透過現場觀察，這個區域人煙稀少、相對隱蔽，且從周邊豐富及多樣食物資源推測，應是Mulas野放後頻繁活動的區域，Mulas應已建立適合長期安居棲地。

台東林管處表示，慶幸這13個月頸圈功能都正常，也代表Mulas在這段期間生長活動未受干擾。研究團隊下載頸圈上的數位資料，完整了解黑熊野外行為模式，有助提供試驗研究及照養、野放等現場實務的參據。

2019年7月27日Mulas誤闖台東縣海端鄉廣原部落，遭村內兩隻大狗追咬。牠獲救後，部落依布農族儀式命名為Mulas，台東林管處接手照養、野訓10個月後，去年5月17日，由直升機運到中央山脈野放。