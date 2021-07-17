我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例、1死 陳時中：三級警戒降級機會大

疫情打斷歸期 加州華人進退兩難 來美小住數月變2年

台灣首例…台東小熊Mulas野放成功 觀察周年卸追蹤頸圈

記者尤聰光／台東17日電
台東縣小熊Mulas去年5月17日順利野放時離去的最後身影。（圖：台東林區管理處提供）
台東縣小熊Mulas去年5月17日順利野放時離去的最後身影。（圖：台東林區管理處提供）

台東縣海端鄉廣原部落兩年前發現失親幼熊姆拉斯Mulas，野放迄今一年多。台東林管處團隊追蹤研究，評估牠已適應山林環境，且因體型漸長大，為避免影響後續野外生活，上月底透過衛星發送指令卸除頸圈，成為台灣首件經人為照養、野訓及野放的亞成熊。

Mulas完全回歸山林，「像嫁出去的女兒」，是戴追蹤頸圈後成功收回野放首例。

Mulas頸圈卸除後，台東林管處掌握頸圈座標位置，立即指派深山特遣隊伍前往座標區，雖有尋獲頸圈，但未目擊到其身影。隊伍發現，頸圈尋獲位置與Mulas去年野放地點直線距離僅約3公里，但團隊成員卻花近一整天，翻過數個山頭、越過多條野溪才接近。透過現場觀察，這個區域人煙稀少、相對隱蔽，且從周邊豐富及多樣食物資源推測，應是Mulas野放後頻繁活動的區域，Mulas應已建立適合長期安居棲地。

台東林管處表示，慶幸這13個月頸圈功能都正常，也代表Mulas在這段期間生長活動未受干擾。研究團隊下載頸圈上的數位資料，完整了解黑熊野外行為模式，有助提供試驗研究及照養、野放等現場實務的參據。

2019年7月27日Mulas誤闖台東縣海端鄉廣原部落，遭村內兩隻大狗追咬。牠獲救後，部落依布農族儀式命名為Mulas，台東林管處接手照養、野訓10個月後，去年5月17日，由直升機運到中央山脈野放。

小熊Mulas野放一年多，台東林管處團隊評估，牠已適應山林野外環境，上個月下旬透...
小熊Mulas野放一年多，台東林管處團隊評估，牠已適應山林野外環境，上個月下旬透過衛星發送指令，卸除Mulas戴的頸圈。（圖：台東林區管理處提供）

台灣

上一則

台無薪假破3萬人、2700家 創疫中新高

下一則

全台混打見合法首例 攔下23名闖關者

延伸閱讀

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了
棕熊爬上圍籬 17歲少女超勇一把推下…監視器畫面瘋傳

棕熊爬上圍籬 17歲少女超勇一把推下…監視器畫面瘋傳
推熊少女暴紅 專家：還活著是運氣好

推熊少女暴紅 專家：還活著是運氣好
熊出沒 17歲女「爆發」將熊推下圍牆 驚險影片瘋傳

熊出沒 17歲女「爆發」將熊推下圍牆 驚險影片瘋傳

熱門新聞

2016年季辛吉（左）訪問中國時，中國國家主席習近平（右）與他長談90分鐘。（路透資料照片）

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

2021-07-09 20:10
有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。路透

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

2021-07-11 08:15
民眾黨立委高虹安。（圖：高虹安辦公室提供）

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

2021-07-14 20:26
鴻海／永齡基金會和台積電購買1000萬劑BNT疫苗已簽約，據了解，力拚9月底交付第一批約60萬到80萬劑疫苗。圖為BNT疫苗。（本報資料照片）

蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

2021-07-15 21:05
中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，打完一劑疫苗或打完第二劑未滿14天，都要注意個人防護措施。圖／指揮中心提供

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

2021-07-16 07:50
美軍C-146A「獵狼犬」行政機。圖／美國空軍官網

美軍「獵狼犬」專機抵台 短暫停留30分鐘「送個東西」

2021-07-15 09:44

超人氣

更多 >
打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒
美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習
美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」

美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」
家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」

家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」
抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名