「神鬼認證」翻版？ 台通緝犯變管理員 盜個資詐貸百萬

偽造文書通緝犯謝姓男子涉嫌偽造住戶身分證件，向金融機構貸款，如同翻版「神鬼認證」。（記者林保光／翻攝）

謝姓通緝 犯偽造他人身分證，應徵當大樓管理員，趁機取得住戶證件，再偽造住戶證，大肆向金融機構貸款 ，總計詐貸近百萬元台幣（下同，約3萬5370美元），直到受害住戶接獲印鑑變更通知才東窗事發，警方獲報直呼是電影「神鬼認證」翻版。

據了解，謝男（58歲）有偽造證件技術，近年因涉偽造文書案被判處二年七月徒刑，但他沒報到入監，2018年起被高雄、新北地檢署發布四件通緝。

謝男去年底偽造另名謝姓男子身分證，受聘在高雄市三民區某大樓當管理員，今年4月離職。

謝男任職期間，一名吳姓住戶申請大樓磁扣，將身分證交給謝男，謝男竟利用吳的資料，偽造身分證、駕照，再利用吳的身分向金融機構貸款、向電信公司申請手機 門號，取得手機後變賣。

直到今年4月，吳姓住戶發現有人冒用他身分申請信貸40萬元，又在鳳山向某保險公司申辦保險單貸款35萬元，還在苓雅區某銀行申辦勞工紓困貸款10萬元，甚至連申請手機、租車都被冒用身分。

吳姓住戶日前接獲高雄郵局通知，指他申請遺失變更印鑑，他告知郵局有人冒用他的身分，但郵局帳戶內的8萬3000元存款早被提領一空。

警方循線逮捕謝男到案，並在其租屋處搜出偽造證件及工具，他稱因被通緝沒錢生活，才偽造他人身分證作案，訊後依偽造文書等罪送辦。